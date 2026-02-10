사진제공=파라스타엔터테인먼트

최초의 수어 아이돌 빅오션(Big Ocean)의 새 앨범 트랙리스트가 공개됐다.빅오션(찬연, PJ, 지석)은 지난 9일 공식 SNS 채널을 통해 내달 3일 오후 6시 발매 예정인 세 번째 미니 앨범 'THE GREATEST BATTLE'(더 그레이티스트 배틀)의 트랙리스트 이미지를 올렸다.해당 이미지에 따르면 이번 미니 3집에는 더블 타이틀곡 'One Man Army'(원 맨 아미)와 'Cold Moon'(콜드 문)을 비롯해 'Alive'(얼라이브), 'Back'(백), 'Alive (inst.)', 'One Man Army (inst.)', 'Back (inst.)', 'Cold Moon (inst.)'까지 총 8개 트랙이 담긴다.첫 번째 타이틀곡 'One Man Army'는 이순신 장군의 명량해전을 모티브로 제작된 곡이다. '1인 군대'라는 의미처럼 세상을 상대로 홀로 맞서는 막막함과 그럼에도 굴복하지 않는 치열한 의지를 가사에 녹여냈다.또 다른 타이틀곡 'Cold Moon'은 달을 소재로 삼아 자신의 감정을 인정하면서도 표현을 절제하는 성숙한 자아를 그려냈다. 'One Man Army'가 외부 세계를 향한 전투를 묘사했다면, 이 곡은 내면의 투쟁을 다루고 있다는 점이 특징이다.특히 이번 앨범에서는 멤버 전원이 타이틀곡 'One Man Army' 작곡 명단에 이름을 올렸다. 명량해전에서 착안한 불굴의 의지를 표현하기 위해 멤버들이 직접 곡 작업에 참여하며 신보에 대한 기대감을 높였다.빅오션은 컴백에 앞서 팀의 새로운 로고와 심볼을 공개하며 변화를 예고했다. 이에 따라 이들이 이번 신보를 통해 선보일 새로운 콘셉트와 음악적 방향성에 업계의 이목이 쏠리고 있다.빅오션은 앨범 발매 이후 오는 3월 미국을 시작으로 4월 유럽, 5~6월 아시아, 7월 남미를 잇는 투어 일정을 소화하며 글로벌 팬들과 만날 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr