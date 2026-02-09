양요섭/ 사진 = 어라운드어스

그룹 하이라이트 멤버 양요섭이 미니 3집의 작업 과정과 감상 포인트를 전했다.양요섭은 9일 세 번째 솔로 미니앨범 'Unloved Echo (언러브드 에코)' 발매에 앞서 소속사 어라운드어스를 통해 일문일답을 공개했다.'Unloved Echo'에는 양요섭이 단독 작사한 타이틀곡 '옅어져 가 (Fade Away)', 자작곡 '떠나지 마요'와 '매일 밤'을 비롯한 총 6곡이 수록된다. 전반적인 앨범 작업에 깊숙이 참여한 양요섭은 "타이틀곡의 가사를 먼저 작업하고, 앨범의 전체적인 콘셉트, 비주얼, 뮤직비디오까지 유기적으로 표현하려고 했다"라고 밝혔다.특히 선곡 회의에서 첫 곡으로 들은 '옅어져 가'를 타이틀곡으로 엄선한 양요섭은 "곡의 느낌과 표현하고 싶은 이미지의 매칭을 가장 고민했다"라고 했다. 또한 "전부 다른 느낌의 노래여서 즐겁게 들으실 수 있을 것"이라며 곡마다 지닌 매력을 짚었다.이번 앨범에 사라지는 사랑의 잔상을 풀어낸 양요섭은 "좋은 건 계속 존재하고 남겨진다. 그래서 더 기억에 남는 앨범과 노래가 되었으면 좋겠다"라며 "추웠던 날씨에 햇빛이 스며들듯 이 앨범이 행복했던 기억으로 오래오래 포근히 남길 바란다"라는 바람을 드러냈다.양요섭의 깊어진 음악적 색채를 만날 솔로 미니 3집 'Unloved Echo'는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.A1. 조금 더 타이틀곡과 유기적으로 가져갈 수 있는 부분을 많이 염두에 두었던 것 같아요. 타이틀곡 '옅어져 가'의 가사를 먼저 작업하고, 앨범의 전체적인 콘셉트나 사진, 그리고 뮤직비디오까지 뭔가 사라져서 더 느껴지는 상실감과 처연함, 이루어질 수 없다는 걸 아는 데서 나오는 아픔과 아름다움 이런 것들을 함께 표현하려고 했던 것 같아요. 그런 걸 음악으로도 비주얼적으로도 조금이나마 표현할 수 있어서 좋았습니다.A2. 선곡 회의할 때 이 곡이 첫 곡이었거든요. 끝까지 쭉 들어보고, "저, 처음 곡 다시 들어보고 싶어요" 해서 다시 들어보고, "저 이 곡 부르고 싶어요" 해서 결정하게 되었습니다. 가사를 쓸 때 가장 고민했던 부분은, 곡의 느낌과 제가 표현하고 싶은 이미지를 매칭하는 부분이지 않을까. 곡에서 fade away란 단어가 많이 등장하는데요, 원래 처음 고민했던 단어는 dissolve란 단어였어요. 영화에서 쓰이는 용어인데, 화면이 서서히 사라지면서 다음 화면이 겹쳐지는 그런 효과예요. 그 서서히 사라지는 이미지를 사랑과 연관시켜서 표현하려 했습니다. 나중에 발음 때문에 dissolve란 단어는 fade로 바꾸었고요.A3. 발라드가 주를 이룬다고 생각할 수 있지만, 들어보면 전부 다른 느낌의 노래여서 즐겁게 들으실 수 있을 거예요. 첫 곡 '옅어져 가'는 피아노 소리로 시작되는 보컬 위주의 묵직한 곡이라고 하면, '밤의 밤을 지나'는 섬세하고 예쁜 발라드, 'Moonlit Mirage (문릿 미라지)'는 약간 섹시하고 밤의 느낌이 나는 R&B, 제가 만든 '매일 밤'은 뭔가 가볍게 귀에 붙는 팝 느낌의 노래이고, '떠나지 마요'는 '매일 밤'보다는 조금 더 무게감이 있는 노래고요. '오늘만큼은'은 신나는 록 사운드의 곡인데요, 마지막은 아무래도 행복하게 끝나는 게 좋을 것 같기도 하고, 공연의 마지막으로 신나게 끝나는 느낌도 주고 싶었고요.A4. 에피소드 하나를 풀자면, 시네마 버전 콘셉트 포토 중에 물 흘리는 사진이 있는데, 팬분들이 그 사진 되게 좋아하셨거든요. 근데 이건 원래 물 흘리는 콘셉트가 아니라 그냥 제가 사진 촬영 준비하다가 실수로 물 흘릴 때 사진 작가님이 그걸 찍으신 거예요. 근데 회사 분들과 비주얼 디렉터님이 모니터 화면으로 보시고 이건 무조건 넣어야 된다, 니가 싫다고 해도 넣겠다고 하셔서 아 네… 했던 기억이 있어요.A5. 사라지는 게 있으면 남겨지는 것도 분명히 있을 거라고 생각해요. 그 부분에 대해서도 요즘 조금 생각하고 있기도 하고요. 좋은 건 계속 존재하고, 남겨지잖아요. 그래서 더 기억에 남고. 그런 앨범이고, 그런 노래가 되었으면 좋겠어요. 올해는 일단 상반기는 조금 바쁘게 지내볼 계획이긴 합니다.A6. 노력을 정말 대단하게 하고 있다고는 생각하지 않지만, 제가 할 수 있는 최선의 무대를 보여드리기 위해서는 항상 노력하고 있는 건 맞아요. 우리 팬들이 제일 원하는 건 우리 무대고, 또 제 무대고 그렇잖아요. 그걸 보고 또 힘을 얻는 분들도 분명히 계실 거고. 그래서 조금 실망시켜드리고 싶지 않다, 그런 생각을 자주 해요. 목표는 여러 군데서 말하긴 했는데, 지금처럼 우리 멤버들과 함께 즐겁게 활동하는 거예요. 오래오래. 그러기 위해서 제가 할 수 있는 최선의 노력을 하고 있다는 것도 맞는 표현일 거 같아요.A7. 그동안 간절히 간직하고 싶었지만 자연스레 옅어진 모든 아름다웠던 순간들처럼 이번 활동도 모든 순간을 또렷하게 기억할 수는 없겠지만 그럼에도 훗날 이 앨범을 떠올리면 추웠던 날씨에 포근한 햇빛이 스며들듯 행복했던 기억이 팬분들의 마음에 옅어지지 않고 오래오래 포근히 남길 바랍니다. 늘 감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr