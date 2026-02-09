KCM/ 사진=A2Z엔터테인먼트

가수 KCM이 유튜브 채널 '지상렬의 대리운전'에 지상렬 후임으로 합류한다.유튜브 채널 '대리운전'은 지상렬이 대리운전 기사로 나서 다양한 분야의 직업군을 가진 사람들과 귀가길 차 안에서 따뜻한 이야기를 나누는 유튜브 콘텐츠다. KCM이 지난 2월 4일 업로드분을 끝으로 하차한 지상렬의 자리를 대신 하게 된 것.KCM이 대리운전 기사로 변신하며 콘텐츠 타이틀 역시 'KCM의 대리운전'이라는 이름으로 변경된다. 'KCM의 대리운전'은 서울과 수도권을 넘어 전국을 돌아다니며 시민들과 만날 예정이다. 특히 연예계 대표 투머치토커 KCM과 대리기사를 부른 일반인들 사이의 캐미도 기대해 볼 만 하다.지상렬은 지난해 6월 '대리운전' 채널을 오픈해 약 8개월간 채널을 이끌어왔다. 평범한 가장부터 무속인, 탐정, 산부인과 의사, 성인영화 배우 등 다양한 직업군의 사람들이 출연해 지상렬과 담백한 이야기를 나누며 꾸준한 사랑을 받았다.KCM은 지상렬이 만들어온 콘텐츠 색깔에 보다 젊은 감각과 에너지를 더하겠다는 각오다. 특히 KCM은 평소 술을 거의 마시지 않는 것으로 유명한 만큼 대리기사로서는 최적의 조건을 가졌다는 것이 제작진의 설명이다.'KCM의 대리운전' 측은 "노래하는 대리기사 'KCM의 대리운전'으로 구독자 여러분의 고막과 안전 귀가를 책임질 예정"이라며 "매주 팬들과 가깝게 소통하며 다양한 예능 콘텐츠를 통해 밝은 에너지를 전달할 계획이다"고 밝혔다.'대리운전'에서 하차한 지상렬은 같은 채널에서 구독자 대행 서비스 '지상렬의 하면대리'라는 새로운 콘텐츠를 선보인다.최근 셋째 득남 소식을 전한 KCM은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 가족들과 평범한 일상을 공개하며 사랑을 받고 있다. 밝고 쾌활한 둘째 딸과 단란한 시간을 보내는 아빠로, 자신을 오랜 시간 기다려준 미모의 아내를 둔 남편으로의 모습을 공개 중이다.KCM의 유튜브 'KCM의 대리운전'은 오는 11일 오후 6시 15분 첫 공개되며 매주 수요일 같은 시간에 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr