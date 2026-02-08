'식객 허영만의 백반기행' 황신혜가 '구족화가' 남동생을 자랑했다.
8일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 배우 황신혜와 안양 맛 기행을 떠났다.
황신혜는 구족화가(입, 발로 그림 그리는 화가)로 활동 중인 남동생 황정언 씨를 자랑하기도 했다. 그는 "동생이 29살 때 교통사고로 목을 다쳤다. 목 밑으로 신경 없어서 입으로 그림 그린다"고 전했다. 허영만이 "남동생 언급하기 힘든 얘기냐"며 미안한 기색을 내비치자, 황신혜는 "대단하고 정말 자랑스러운 동생이다. 이제는 힘들지 않고 자랑한다"며 직접 그림을 공개하기도 했다. 그림을 본 허영만은 '실력파 화가'라고 표현하며 "나는 무슨 그림 그리고 있었나 싶다"고 말했다.
황신혜는 남동생 아내에 대해 "사고 이후 지금의 아내를 만나서 결혼했다. 올케를 보면서 많이 배우고 반성한다. 올케 덕분에 지금까지 그림을 그릴 수 있는 거다. 인간이 저렇게 할 수 있지 싶더라. 우리 집에 선물 같은 천사가 내려왔다. 살면서도 그런 사람은 거의 못 봤다. '너 날개 어딨니?' 묻는다"며 애정을 드러냈다. 그러면서도 '영상편지'는 거부하며 "눈물 날 것 같아서"라고 고백했다. 황신혜는 "고깃집 가면 내가 고기를 굽는다. 주변에서 불편해 하는데, 내가 굽는 게 편하다. 자르는 크기도 정해져 있다"고 이야기했다.
한편, 황신혜는 1987년 패션업체 대표의 아들과 첫 결혼 후 9개월 만에 이혼했고, 1998년 3살 연하의 사업가와 재혼하여 딸 이진이를 낳았으나 2005년 다시 이혼했다. '돌돌싱'인 그는 "세 번째 결혼 생각은 없다"고 밝혔다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
