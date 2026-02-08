사진=텐아시아DB

사진=SBS

8일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 2의 굴레에서 벗어날 수 없는 하루가 펼쳐진다. 이 프로그램은 최신 회차에서 3.7% 시청률을 기록했다.2026년 2월 2번째 주에 공개되는 이번 레이스는 '2의 게임'으로 꾸며져 게스트 또한 2와 관련된 사람들이 등장했다. 바로 '2의 대명사' 홍진호와 이름에 '미'가 2번 들어가는 오마이걸 미미가 그 주인공이다. 벌써 9번째 출연으로 가족 같은 친밀감을 자랑하는 홍진호는 '2의 사나이'답게 '이것'도 2번 했다는 근황을 알리며 시작부터 큰 웃음을 예고해 궁금증을 자극한다. 또한 '런닝맨'은 2번째 출연이지만 여타 멤버들과 남다른 우정을 뽐내는 미미까지 더해지며 요란법석 더블 케미가 현장을 더욱 빛냈다.두 사람의 맹활약이 돋보인 순간은 단연 '2상한 듣기평가'였다. 2의 대표 주자로서 각자 팀장을 맡게 된 두 사람이 팀원들에게 문장을 말하면, 팀원들은 듣고 답을 맞히면 되지만 하필 두 사람 모두 남다른 발음 이슈를 장착하고 있어 절로 좌중을 웃음으로 물들였다.두 사람의 발음을 제대로 저격한 신박한 지문들이 등장, 각종 외계어가 쏟아지자 "웃다가 하나도 못 들었다"라는 멤버들이 속출했다. 그런 와중에 오직 1명만이 연이어 정답을 맞혀 '언어의 마술사'라는 칭호를 얻어 과연 혼란한 발음 속에서 한 줄기 빛이 된 존재는 누구일지 궁금증을 자아낸다.이해하기 힘든 '2의 게임' 레이스는 8일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr