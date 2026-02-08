사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
'식객 허영만의 백반기행' 황신혜가 혼혈, 성형 의혹에 입을 열었다.

8일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 배우 황신혜와 안양 맛 기행을 떠났다.

이날 황신혜는 '책받침 여신' 명성에 "내 라이벌은 없었다"며 미모 자신감을 드러냈다. 허영만이 "원래 공주, 바비인형 아니냐"고 추켜세우자, 황신혜는 "처음 들어본다. 저는 컴퓨터 미인"이라고 자부해 웃음을 안겼다.
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
데뷔 때부터 따라다니던 '성형 의혹'에 대해 황신혜는 "너무 예쁘다 보니까 사람들이 그렇게 말하더라. 당시 성형이 그렇게 발달되지 않았다"고 털어놨다.

과거 한 방송에는 황신혜가 "어릴 때부터 '나는 왜 이렇게 다르지?'라고 생각했다. 엄마도 나 데리고 나가면 사람들이 쳐다본다고 창피하다고 했다"고 밝혔다. 이에 황신혜 어머니는 "너무 예뻐서 보기도 아까웠다. 업고 있다가 다시 보려고 고개를 돌리기도 했다"면서 "창피한 건 아니고, 사람들이 '혼혈 의심'을 했다. 시모도 '영등포에 미국 사람 많더니 이게 뭔 일이냐'고 했다"고 밝혀 폭소케 했다.
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'
학창 시절 압도적인 미모로 학교 앞에 남녀 학생들 줄 세우기 했던 황신혜는 "남자들이 무서웠다. 남자들이 따라와서 파출소로 간 거 적도 있다"고 이야기했다.

80년대를 풍미한 '광고 퀸' 황신혜는 "예전에는 모든 화장품 광고를 다 했다"면서도 "이제는 정말 나한테 예쁘다고 표현해 주는 게 대단히 감사하다고 느낀다. 저는 사실 얼굴보다 마음이 더 예쁘다"고 자랑했다.

황신혜는 배우 활동 중인 26살 딸 이진이의 연기에 대해서도 언급했다. 그는 "딸이 드라마 '김부장 이야기'에 출연했다. 연기자 선배로서 허점이 남들보다 더 보이는데, 정확하게 지적할 건 하고, 잘한 건 아낌없이 칭찬한다"며 '딸 바보' 면모를 드러냈다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지