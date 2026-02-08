사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 황신혜가 혼혈, 성형 의혹에 입을 열었다.8일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 배우 황신혜와 안양 맛 기행을 떠났다.이날 황신혜는 '책받침 여신' 명성에 "내 라이벌은 없었다"며 미모 자신감을 드러냈다. 허영만이 "원래 공주, 바비인형 아니냐"고 추켜세우자, 황신혜는 "처음 들어본다. 저는 컴퓨터 미인"이라고 자부해 웃음을 안겼다.데뷔 때부터 따라다니던 '성형 의혹'에 대해 황신혜는 "너무 예쁘다 보니까 사람들이 그렇게 말하더라. 당시 성형이 그렇게 발달되지 않았다"고 털어놨다.과거 한 방송에는 황신혜가 "어릴 때부터 '나는 왜 이렇게 다르지?'라고 생각했다. 엄마도 나 데리고 나가면 사람들이 쳐다본다고 창피하다고 했다"고 밝혔다. 이에 황신혜 어머니는 "너무 예뻐서 보기도 아까웠다. 업고 있다가 다시 보려고 고개를 돌리기도 했다"면서 "창피한 건 아니고, 사람들이 '혼혈 의심'을 했다. 시모도 '영등포에 미국 사람 많더니 이게 뭔 일이냐'고 했다"고 밝혀 폭소케 했다.학창 시절 압도적인 미모로 학교 앞에 남녀 학생들 줄 세우기 했던 황신혜는 "남자들이 무서웠다. 남자들이 따라와서 파출소로 간 거 적도 있다"고 이야기했다.80년대를 풍미한 '광고 퀸' 황신혜는 "예전에는 모든 화장품 광고를 다 했다"면서도 "이제는 정말 나한테 예쁘다고 표현해 주는 게 대단히 감사하다고 느낀다. 저는 사실 얼굴보다 마음이 더 예쁘다"고 자랑했다.황신혜는 배우 활동 중인 26살 딸 이진이의 연기에 대해서도 언급했다. 그는 "딸이 드라마 '김부장 이야기'에 출연했다. 연기자 선배로서 허점이 남들보다 더 보이는데, 정확하게 지적할 건 하고, 잘한 건 아낌없이 칭찬한다"며 '딸 바보' 면모를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr