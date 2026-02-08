사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 김민석이 '황제다이어트' 부작용을 고백했다.8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 멜로망스 김민석이 스페셜 MC로 출연했다.이날 김민석은 "365일 다이어트와 전쟁 중"이라고 밝히며 "2주 동안 10kg 찐 적이 있다"고 밝혔다.다이어트 기간에 삼겹살 10인, 곱창 5인분을 먹었다는 그는 "황제다이어트라고 한때 유행이었다. 단백질만 먹으면 살이 빠진다고 해서, 고기만 먹었는데, 그렇게 많이 먹으면 안 빠진다고 하더라"고 토로해 웃음을 안겼다.고깃집에서는 "혼자 먹는 분 기름통 비우는 게 처음"이라고 할 정도였다고. 김민석은 "지금은 그렇게 안 먹는다"고 강조했다.육군훈련소 시절 사진이 공개됐다. 당시 96kg였다는 그는 "저 때가 좀 빠진 거"라고 설명했다. 서장훈과 신동엽은 "아예 다른 사람인데? 그냥 보면 못 찾겠다"며 놀라워했다.김민석은 "살이 많이 찐 상태에서 입대했다. '26번 훈련병' 불렀는데, 날 보고 김민석 맞냐고 하더라. 누굴 부르더니 '쟤가 멜로망스 김민석 맞냐?'고 확인까지 했다. 그분은 저를 딱 보고 '아닙니다'라고 했다"고 전해 웃음을 선사했다.놀란 서장훈은 "활동하다가 군대 가서 저렇게 됐냐. 몸이 저렇게 바뀐 거냐"고 질문해 폭소를 유발했다. 김민석은 "군대 가기 직전인데 먹고 행복하게 활동하자, 싶어서 먹었더니 몸무게가 불어났다"고 털어놨다.신동엽은 "표정이 얼마나 행복해 보이냐. 세상을 다 가진 표정이다. 먹고 싶은 걸 다 먹은 거"라며 애정을 표현했다.한편, 김민석은 뮤지컬 '데스노트'에 출연 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr