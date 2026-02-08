사진=텐아시아DB

사진=KBS2 '1박 2일'

'1박 2일' 딘딘이 고단한 촬영에 하차를 언급했다.8일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 전북특별자치도 군산시 고군산군도에서 펼쳐지는 '고군산군도 레이스' 두 번째 이야기가 공개됐다.이날 멤버들은 새조개 샤부샤부 한 상을 걸고 저녁 식사 복불복을 펼쳤다. '맨몸 스켈레톤' 3위까지 식사가 가능한 상황에 맏형 김종민은 상의까지 탈의하며 적극적인 모습을 보였다. PD마저 "밥 진짜 먹고 싶었나봐"라며 감탄한 상황.새조개의 맛을 아는 문세윤은 유혹이 휩싸였다. 평소 노출을 매우 싫어해 멤버들을 협박하고, 맨살을 가리던 그는 고민 끝에 티셔츠를 벗어 던졌다.멤버들도 처음 보는 광경에 경악했고, 딘딘은 "새조개가 이 정도야? 옷을 벗을 정도야?"라며 놀라워했다. 맨몸 최초 공개한 문세윤은 '파닥파닥' 기술로 1등에 등극했다.이어 딘딘도 호기롭게 탈의했으나 기대에 미치지 못했다. 마지막에 맏형과 막내의 치열한 3위 싸움이 벌어졌다. "먼저 깃발 뽑는 사람이 3등"이라는 PD의 지령에, 김종민과 유선호는 동시에 튀어나갔다.비눗물 먹은 바지가 벗겨진 김종민은 속옷 노출에도 투지를 드러냈고, 떨어진 깃발을 획득했다. 그러나 먼저 깃발을 차지한 유선혼에게 3위가 주어졌다. 멤버들은 "형은 웃음을 줬다"며 감탄의 박수를 보냈다.한편, 하루 일과를 마치며 유선호는 오늘 체력적으로 힘들었다"고 토로했다. 앞서 멤버들은 자전거 타기, 바다 입수, 등산 등 힘든 미션을 수행했다. 딘딘은 "오늘 바다 다녀와서 등산 걸렸으면 하차했다"고 솔직하게 고백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr