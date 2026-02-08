사진 = 김연아 인스타그램

피겨 스케이팅 선수 출신 김연아의 우아한 미모가 시선을 사로잡았다.최근 김연아는 자신의 인스타그램에 명품 브랜드 해시태그와 함께 사진을 게시했다.사진 속 김연아는 깔끔한 화이트 배경 앞에서 심플한 상의를 입고 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 김연아는 정갈하게 빗어 올린 머리 스타일로 단아한 매력을 극대화했으며 투명하게 빛나는 피부와 뚜렷한 이목구비로 카메라를 응시하며 범접할 수 없는 아우라를 뽐냈다.군더더기 없는 배경과 의상은 김연아 특유의 고급스러운 분위기를 더욱 돋보이게 했고 자연스러운 메이크업은 본연의 아름다움을 한층 살려내며 마치 화보의 한 장면 같은 완벽한 비주얼을 완성했다.화사한 핑크빛 메이크업으로 장미꽃처럼 맑고 투명한 피부를 과시한 김연아는 우아하게 은은한 광채가 도는 메이크업으로 범접할 수 없는 고귀한 분위기를 연출했다. 은은한 분위기와 김연아의 세련된 이목구비가 어우러져 마치 한 편의 명화 같은 깊이 있는 무드를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "고져스하다가 마지막 사진은 빈티지인데 고급져" "진심 우아하고 고급스럽다" "와 이번 화보 역대급이다" 등의 댓글을 달았다.앞서 김연아와 포레스텔라 고우림은 3년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 김연아는 1990년생이며 고우림은 1995년생으로 두 사람은 5살 차이가 난다. 고우림은 2023년 11월 육군 군악대에 입대 후 지난 5월 만기 전역했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr