지예은/ 사진=텐아시아 DB

사진=SBS '런닝맨'

배우 지예은이 '런닝맨'에 완벽 적응했다.8일 방송되는 SBS '런닝맨' 레이스는 '2의 게임'으로 꾸며진다. 멤버들은 하루 종일 2와 관련된 미션을 진행하여 상품공 또는 벌칙공을 얻게 된다. 온종일 2에 얽매인 만큼, 식사 역시 2의 배수 인원이 모여야만 벌칙공을 면하고 식사할 수 있었는데 "밥은 먹자"며 연합을 다짐하던 멤버들이었으나 출발과 동시에 연합은 온데간데없이 배신으로 얼룩진 눈치싸움이 불거져 웃음을 예고한다.특히 양세찬은 '안테나 놈들'로 낙인찍힌 서러움을 풀기라도 하듯, 한껏 불나방 모드가 되어 어디든 홀수로 터뜨리겠다는 포부를 밝히며 모두를 떨게 했다는 후문이다. 반면 가장 승부사로 보였던 홍진호는 종료 직전까지도 목적지를 정하지 못하고 길 한복판을 방황하는 모습이 포착돼 그의 최종 목적지가 어떤 결과를 낳을지 궁금증을 자아낸다.막내 지예은도 드디어 '배신 명가 런닝맨'에 한 발짝 다가갔다고 해 눈길을 끈다. 레이스 도중 한 멤버와의 연합에 끝까지 의리를 지키는 듯했으나, 알고 보니 감쪽같이 배신을 계획한 것. 배신자의 낙인을 뒤로한 채 온몸을 당당함으로 무장한 지예은은 "제가 여기서 배운 게 이런 거예요"라며 멤버들의 말문을 턱 막히게 했다.모두를 2라면 진절머리 나게 한 '2의 게임' 레이스는 오늘 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr