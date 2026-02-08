사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야의 고급스러운 미모가 시선을 끈다.최근 이엘리야는 자신의 인스타그램에 화려한 배경으로 마치 영화의 한 장면 같은 신비롭고 우아한 자태를 뽐내며 근황을 전했다.공개 된 사진 속 이엘리야는 무지개 빛으로 화려하게 빛나는 홀로그램 장식의 대형 유리창 앞에 서서 차분하게 뭔가를 읽고 있는 모습이다. 이엘리야는 부드러운 크림색 롱 코트를 착용하고 허리 라인을 벨트로 묶어 단아하면서도 세련된 실루엣을 강조했으며 어깨에는 베이지 톤의 체인 숄더백을 매치해 고급스러운 무드를 더했다. 낮게 묶은 헤어스타일 사이로 보이는 날카로운 옆선과 오똑한 콧날이 조명과 어우러져 이엘리야 특유의 지적이면서도 고혹적인 비주얼을 한층 돋보이게 만들었다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "항상응원합니다" "너무너무 이뻐요" "화이팅" "이쁜 엘리야님" "미모의 노래까지 한도초과" 등의 댓글을 달았다.앞서 이엘리야는 최근 클로버컴퍼니와의 계약이 종료되며 결별했다. 클로버컴퍼니는 한석규를 비롯해 남경주, 김나연, 안현호 등 다수의 배우가 소속된 엔터테인먼트사다.한편 이엘리야는 1990년생으로 35세다. 이엘리야는 지난 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼' 주연으로 데뷔했다. 이후 KBS2 '쌈, 마이웨이', JTBC '미스 함무라비', SBS '황후의 품격' 등 인기 드라마에 출연해 왔다.한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr