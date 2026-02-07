사진 = 윈터 인스타그램
에스파 윈터가 청순한 미모를 담은 일상을 공개했다.

최근 윈터는 자신의 인스타그램에 꽃 이모지와 함께 사진을 게시했다.

공개 된 사진 속 윈터는 차량 문틀에 기대 앉아 흰 꽃을 손에 든 채 고개를 살짝 숙이며 차분한 분위기를 연출했다. 보랏빛 톤의 바람막이 재킷과 차분한 팬츠를 매치해 편안한 캐주얼룩을 완성했고 머리 위에 올린 선글라스가 포인트가 됐다.
다른 사진에서는 회색 벽돌 건물을 배경으로 한쪽 팔을 들어 올린 포즈로 햇빛을 그대로 받으며 또렷한 윤곽을 드러냈다. 야간 촬영 컷에서는 캡 모자를 눌러쓴 채 옆모습으로 시선을 멈추게 했고, 배낭을 멘 모습이 더해져 여행지의 공기처럼 담백한 무드를 강조했다. 실내 컷에서는 차량 안 좌석에 앉아 모자 챙을 잡아 내리며 카메라를 응시해, 스포티한 스타일 속에서도 특유의 분위기를 살렸다.
이를 본 팬들은 "귀엽고 예뻐" "자랑스러운 내 가수" "너무 멋져" "사랑스러워" "진짜 예뻐" "귀엽다" 등의 댓글을 달았다.
한편 윈터와 정국은열애설에 휩싸였다. 열애설이 본격적으로 확산하기 시작한 건 지난해 12월 5일이다. 팬들은 두 사람의 열애 정황에 힘을 싣는 여러 증거를 공개했다. 그중 가장 대표적인 것은 타투다. 정국과 윈터는 각자 팔에 강아지 세 마리의 얼굴이 그려진 타투를 새겼다. 두 사람의 타투가 비슷한 모양새라는 점에서 커플 문신이 아니냐는 의혹이 나왔다. 두 사람의 열애설과 관련해 양측 소속사인 하이브와 SM은 입장을 밝히지 않고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

