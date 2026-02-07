사진=MBC

'놀면 뭐하니?' 주우재가 흑수저 '소식대가'가 되어, 베일에 싸인 백수저 셰프와 요리 대결을 벌인다.7일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)는 '이불 밖은 위험해' 편으로, 허경환의 통영 친구들이 보내준 싱싱한 해산물로 만든 요리를 맛보는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 김광규의 모습이 그려진다.허경환도 모르는 허경환과 관련된 의문의 셰프가 요리를 해주기 위해 찾아온다. 모두가 맛있는 음식을 먹을 생각에 즐거워하는 가운데, 주우재는 셰프 옆에서 같은 재료와 양념, 레시피로 똑같이 요리하면 맛의 차이가 있을지 의문을 띄운다.주우재와 셰프의 '복붙(복사+붙여넣기)' 요리 대결이 성사된다. 주우재는 "옆에서 재료 넣는 양과 타이밍까지 그대로 하겠다"라면서, 셰프의 모든 것을 카피하겠다고 선언한다. 깐족대며 소금 뿌리기와 부채질 퍼포먼스를 하는 '소식대가' 주우재의 활약이 펼쳐지고, 형들은 밥맛이 뚝 떨어진다며 야유한다.안대를 쓰고 블라인드 맛 테스트를 진행하는 모습은 과연 대결의 승자가 누구일지 궁금증을 끌어올린다. 그중 심사위원 유재석은 맛 테스트에 특화된(?) 구강 구조를 자랑한다. 입을 쩍 벌린 채 숟가락을 향해 마중 나온 유재석의 입에 셰프는 웃음 참기에 실패하고, 유재석은 입을 뻐끔거려 모두를 폭소케 한다.흑수저 '소식대가' 주우재는 과연 복붙 요리 대결에서 승리할 수 있을지, 2월 7일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr