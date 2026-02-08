사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

MBC '나 혼자 산다'에 1995년생 가수 박지현이 출연해 겨울을 살아가는 모습을 보여줬다.지난 6일 방송된 '나 혼자 산다'에서는 박지현의 고군분투 일상이 공개됐다. 박지현은 "추위를 많이 타고 감기에 취약하다. 감기에 잘 걸리는데 제 직업이 가수니까 감기 한 번 걸리면 (노래를 못 불러서) 일정이 다 날아간다"라며 감기를 이겨내기 위한 그만의 필사적인 노력을 보여줬다.박지현은 따뜻한 온실이 있는 식물원을 찾아 코가 뻥 뚫리는 공기와 향기를 온몸으로 즐겼다. 이어 그는 전통시장으로 향해 기모바지와 털조끼 등 '핫'한 겨울 아이템을 쇼핑했다. 박지현은 한 옷가게에서 고등학교 선배를 만나는가 하면, 자신의 이니셜 'PJH'가 적힌 티셔츠를 발견하며 우연한 인연에 깜짝 놀랐다.옷 가게를 나선 박지현을 알아본 팬들의 높은 관심과 응원도 쏟아졌다. 그는 "2025 MBC 방송연예대상에서 '인기상'을 받은 후 더 좋아해 주신다"라며 달라진 인기를 실감했다. 박지현은 "트로트 가수의 성공 지표가 있다. '시장을 그냥 지나갈 수 있느냐 없느냐'다"라며 "전 항상 지나가기 어렵다. 인기상 받았잖아요"라고 자신감 넘치는 넉살을 부려 무지개 회원들을 폭소케 했다.집으로 돌아온 박지현은 따뜻한 분위기를 만들기 위한 셀프 리모델링에 나섰다. 그는 거실 전등을 분리해 셀로판지를 붙이는가 하면, 거실 테이블에 이불을 덧대 난방 테이블을 만들었다. 오디션 프로그램을 통해 인연을 맺은 절친한 형 강재수의 도움을 받았는데, 사우나 같은 집에서 땀을 뻘뻘 흘리는 두 사람의 모습이 웃음을 자아냈다. 박지현은 도움을 준 강재수를 위해 겨울 간식인 홈메이드 호떡과 매콤한 떡볶이, 그리고 시원한 아이스크림을 대접하며 고마움을 전했다.다음 주에는 '무지개 말 달리자' 특집의 세 번째 주인공으로, '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 2'(이하 '흑백요리사2')에 출연했던 '아기 맹수' 김시현 셰프의 자취 7년 차 일상과 새로운 가족을 맞이한 옥자연의 일상이 예고됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr