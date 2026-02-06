사진=박명수 SNS

방송인 박명수가 깜짝 변신했다.박명수는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "경국지색 박귀비🥰"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박명수가 중국 전통 옷과 그에 맞는 분장을 한 채 포즈를 취하고 있는 모습. 이를 본 누리꾼들은 분장 이유를 궁금해 하며 각종 추측에 나섰다.한편 박명수는 1970년생으로 올해 55세다. 2008년 가정의학과 의사 한수민과 결혼해 2008년 슬하에 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr