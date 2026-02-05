사진=MBC

이성경, 한지현, 오예주가 한지붕 아래 든든한 세 자매로 뭉친다.오는 20일(금) 밤 9시 50분 첫 방송 예정인 MBC 새 금토 드라마 '찬란한 너의 계절에'는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 '찬'과 자신을 겨울에 가둔 여자 '란'이 운명처럼 만나, 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 '찬란' 로맨스를 그린 작품이다.극 중 이성경, 한지현, 오예주는 나나 패밀리의 세 자매 송하란, 송하영, 송하담으로 분해 같은 상처를 품고도 각자의 방식으로 삶을 버텨온 자매의 모습을 그려낸다. 이들이 한 공간에서 마주하며 쌓아가는 갈등과 연대의 순간들은 현실적인 자매 관계에 깊이를 더한다.먼저 세 자매의 중심에는 장녀 송하란이 있다. 이성경이 연기하는 송하란은 한순간에 무너진 삶을 다시 일으켜 세우기 위해 자신을 겨울에 가둔 인물로, 누구에게도 쉽게 곁을 내주지 않은 채 살아간다. 할머니 김나나(이미숙 분)와 동생들 사이에서 가족의 균형을 지탱하는 축이지만, 동시에 가장 깊은 고립 속에 머물러 있다. 가족을 위해 버텨온 장녀의 무게는 많은 시청자의 공감을 자아낼 예정이다.이성경은 세 자매의 호흡에 대해 "한지현 배우는 신기할 만큼 너무나 사랑스러운 하영이를 잘 연기해 주고 있는데, 연기인지 실제인지 헷갈릴 만큼 현장에서 편안하게 즐기는 모습에서 에너지가 느껴진다"며 "오예주 배우도 풋풋하고 똑 부러지는 하담이를 애정할 수밖에 없도록 연기해 주어서 세 자매가 잘 어우러지고 각각의 매력이 뚜렷해질 수 있다고 생각한다"고 전했다.한지현이 맡은 둘째 송하영 역은 유쾌하고 시원시원한 성격으로 집안의 분위기를 책임지는 인물이다. 겉으로는 가장 밝아 보이지만, 가족 앞에서는 누구보다 솔직한 감정을 드러내며 세 자매의 관계를 입체적으로 그려낸다.한지현은 "현장은 정말 가족 같은 분위기다. 세 자매의 호흡도 너무 좋고 편하다"라며 "이성경 선배님은 유쾌하게 현장 분위기를 풀어주시고, 오예주 배우는 밝은 에너지를 곳곳에 전파해 준다. 웃을 땐 많이 웃다가도 감정 장면에서는 자연스럽게 집중이 되는 현장이라 촬영하면서도 이 작품에 대한 애정이 더 커지고 있다"고 밝혔다.막내 송하담은 오예주가 연기한다. 겉보기엔 가장 단단해 보이고, 전교 1등에 스스로 알아서 모든 것을 해내는 '걱정 없는 막내'처럼 보이지만, 이는 '불쌍한 아이'로 보이지 않기 위한 그녀의 생존 방식이기도 하다. 그러나 믿음직스러웠던 하담의 첫 방황은 오랫동안 단단하게 이어져 온 세 자매의 관계에 새로운 국면을 연다고 해, 이들이 맞닥뜨리게 될 변화의 순간에 대한 궁금증을 더한다.오예주는 "나나 하우스에서 촬영할 때면 정말 집에 온 것 같은 느낌이 든다. 하란, 하영 언니와 함께하면 완전히 무장한 느낌"이라며 "실제 막내처럼 정말 잘 챙겨주시고 사랑을 가득 주신다. 덕분에 나나 하우스에서의 촬영은 행복하고 따뜻하다"고 남다른 케미를 자랑했다.이처럼 '찬란한 너의 계절에' 속 세 자매는 때로는 전쟁처럼 서로에게 날을 세우지만, 가장 필요한 순간 서로를 지켜주는 든든한 울타리가 되어준다. 세 배우의 호흡으로 완성될 이 현실적인 자매 서사는 극에 깊은 공감과 뭉클한 감동을 더 할 전망이다.'찬란한 너의 계절에'는 오는 20일(금) 밤 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr