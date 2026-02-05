사진=리사 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 파격 패션을 보였다.리사는 지난 4일 자신의 인스타그램에 "Snowy but a cozy stay thanks to" (눈은 많이 쌓였지만 아늑하게 머물렀다)라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 리사가 눈이 가득 쌓인 장소에서 화려한 패턴이 새겨진 트레이닝 바지와 패딩을 매치한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 그러나 패딩 안에는 리사가 상의 속옷만 착용하고 있어 눈길을 끌었다.한편 리사는 현재 프랑스인 남자친구 아르노와 열애 중이다. 아르노는 LVMH그룹 베르나르 아르노 회장의 넷째 아들이다. 프레데릭 아르노는 2017년 시계 브랜드 태그호이어에 입사해 2020년 최고경영자(CEO) 직에 올랐으며, 지난해 LVMH 시계 부문 CEO로 승진했다. 리사는 아르노와의 열애를 공식 인정한 적 없으나, 평소 주변을 신경 쓰지 않고 아르노 또는 그의 가족들과 휴가를 즐기는 사진 등이 퍼지면서 팬들은 사실상 공개 연애로 보고 있다.리사가 속한 블랙핑크는 오는 27일 오후 2시(한국시간) 미니 3집 'DEADLINE'(데드라인)을 발매할 예정이다. 정규 2집 'BORN PINK' 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 앨범으로, 전 세계 주목을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr