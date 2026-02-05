하정우, 결혼에는 선 그어…11살 어린 차정원과 교제중
배우 하정우와 차정원이 열애 중이다.

양측 소속사는 두 사람이 교제 중이라고 밝혔다.

하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 "(하정우가) 교제 중인 분이 계신 것은 맞다"면서도 "결혼 관련 내용은 확정이 아니다"라고 설명했다.
하정우의 연인인 차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔한 배우로 드라마 '특별근로감독관 조장풍', '절대그이' 등에 출연했다.

하정우는 영화 '마들렌'(2002)으로 데뷔해 '추격자'(2007), '국가대표'(2009), '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대'(2011), '더 테러 라이브'(2013) 등에 출연했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

