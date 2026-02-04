사진=텐아시아DB

가열찬 액션, 뜨거운 멜로, 그리고 가슴 벅찬 인류애가 영화 '휴민트'(감독 류승완)에서 어우러진다. 조인성의 시원시원한 액션과 박정민의 불꽃 같은 사랑이, 차갑고 시린 겨울이라는 계절적 배경과 대비돼 더욱 드라마틱하다.4일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '휴민트'의 언론시사회가 열렸다. 류승완 감독과 배우 조인성, 박정민, 박해준, 신세경이 참석했다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. '휴민트'는 '사람을 통한 정보활동'(Human intelligence)이라는 뜻이다.류승완 감독은 "영화 만드는 일을 적지 않은 시간 했다. 이렇게 떨리는 날이 잘 기억이 안 날 만큼 떨린다. 어제도 잠을 설쳤다"며 긴장된 심경을 드러냈다. 이어 "아마도 각별하고 특별한 영화라서 그런 것 같다. (사람들과) 끈끈하게 작업했다. 여기 배우들을 중심으로 똘똘 뭉쳐준 현장이었다. 좋았던 기억보다 감사한 기억이 크다. 라트비아 현지 크루들도 열심히 노력해줬다"며 고마움을 표했다.조인성은 대한민국 국정원 요원 조 과장 역을 맡았다. 조인성은 "작년 이맘쯤 라트비아에 있었다. 당시에는 추운 겨울날 많이 의지하며 촬영했다"고 회상했다. 이어 "마지막 시퀀스를 찍던 작년 2월쯤에는 하루빨리 관객들에게 선보일 날을 학수고대했다. 그런 날이 다가온 것 같아 떨린다"고 개봉 소감을 밝혔다.류승완 감독과 세 번째 작품을 하게 된 조인성은 "감독님에게 믿음이 있었다. 시나리오를 보기 전에 출연을 결정했다. 시나리오를 받고 상의하고 현장 상황에 맞게끔 수정해가며 작업했다. 감독님과의 작업은 시나리오보다 '이 작품을 어떻게 만들어갈 것인가'에서 출발했다. 단단한 신뢰에서 출발했다"고 전했다. 박정민과의 브로맨스에 대해서는 "박정민과는 '더 킹'에서 호흡을 맞췄다. 오랫동안 지켜보고 응원한 사람이기도 하다. 내적 친밀감이 있어서 거리낌 없이, 어색함 없이 연기할 수 있었다"며 흡족해했다.조인성은 영화에서 홀로 도드라져 보이지 않으면서 서사와 여러 캐릭터에 두루 녹아든 연기를 보여줬다. 그는 "예전에는 강한 연기를 해야 눈에 띈다고 생각했다. 류승완 감독님, 노희경 작가님과 작업하면서 튀지 않고 녹아드는 연기, 극을 이끌어갈 수 있는 힘에 대해 고민했고 앞으로도 숙제다. 제가 연기적으로 지향하는 지점이다. 계속 이런 고민을 할 것이고, 이 과정을 통해 발전하고 싶다"고 말했다. 또한 "조용하지만 강한 연기를 할 수 있는 배우가 되도록 노력하겠다"고 다짐했다.박정민은 북한 국가보위성 조장 박건을 연기했다. 박정민은 "지금까지 제가 찍었던 작품들 모두 소중하지만, 감정적으로 이입되고 그립되고 특별한 소중했던 현장이 더러 있다. 이 현장이 그랬다. 특히 추운 겨울이 되니 추웠던 그 해 겨울을 생각하면 참 그립다. 오랜만에 같이 모인 자리도 괜스레 소중해진다. 서로 격려하며 촬영했으니 예쁘게 봐달라"고 말했다.박정민은 극 중 전 약혼자였던 채선화를 지키기 위해 몸을 던지는 뜨거운 로맨스를 보여준다. 그는 "박건이라는 인물이 이 영화에서 갖는 목적성은 오로지 선화라고 생각하고, 선화를 연기한 게 신세경 배우다. 촬영 내내 선화에 관해 신경 썼다"고 말했다. 이어 "신세경은 이 현장에서 처음 만난 배우인데 저희에게 마음을 일찍 열어줬다는 게 정말 고맙다. 작품에 대해 이야기도 많이 나누고 서로 의지하고 집중했다. 선화를 신세경이 연기해준 게 천만다행이고 감사하다"고 전했다.멜로 연기를 자주 선보이지 않았던 박정민. 멜로 연기를 하는 자신의 모습에 대해 "생각보다 어색하지 않았다"고 평가에 웃음을 자아냈다. 이어 "인간 박정민으로서 할 수 없는 선택과 결정을 박건으로서는 할 수 있다. 오직 한 사람을 위해서 한 인간이 어디까지 갈 수 있는가, 어디까지 내버릴 수 있는가에 대해 생각해볼 수 있는 장면이었다"고 이야기했다.조인성과의 연기 호흡에 대해서는 "믿는 선배이다. 자연스럽게 현장에서 그 분위기가 발현됐다. 덕분에 편하게 잘했다"며 만족스러워했다. 그러면서도 "사실 형과 세 번째 작품인데 늘 제가 두들겨 맞거나 뒤에서 맞았는데, 이제는 앞에서 강대강으로 붙게 됐다. 참 옳은 일이라고 생각하고 있다"며 폭소케 했다. 또한 "인성이 형은 팔다리가 길고 바라만 봐도 좋지 않나. 저도 따라가려고 했다"고 치켜세웠다. 조인성이 "고백한 거냐"고 하자 박정민인 "그렇다"며 화답해 웃음을 자아냈다.박해준은 주 블라디보스토크 북한 총영사 황치성으로 분했다. 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 부성애 가득한 아버지 역할로 온 국민의 눈물을 쏟게 했던 박해준은 이번 영화에서는 빌런으로 변신했다.박해준은 "작년에 참 대단했다"고 자평해 폭소케 했다. 이어 "밥 먹다가 옆에 분들이 '우리 아버지 같다'며 눈물 그렁그렁 해주시고 그랬다"면서도 "그 모습을 지워야겠다는 생각도 했다. 배우로서 욕심이 생긴다. 이런 얄미움을 또 없었던 것 같다. 제 욕망을 충족해준 또 하나의 작품"이라고 전했다.신세경은 북한 식당 종업원 채선화 역으로 출연했다. 신세경은 "짧지 않은 시간 해외에 찍으면서 치열하고도 아름다운 추억을 많이 만들었다. 설레면서도 한편으로는 많이 긴장된다"라고 개봉 소감을 밝혔다.박정민과의 진한 로맨스 호흡에 대해 신세경은 "제가 그간 해온 멜로와는 다른 결이라 기대됐다. 같이 촬영하게 될 배우가 박정민이라고 해서 더더욱 설렜고 즐거웠다"고 말했다. 이어 "극 중 저와 박건의 감정선도 중요하지만 영화 전체가 어우러지고 조화를 이루는 호흡이 중요하다고 생각했다. 잘 봐주셨다면 감사하다"고 전했다.화면에 아름답게 담긴 신세경의 모습에 대해 류승완 감독은 "특별히 예뻐 보이게 찍으려고 했다거나 배우가 예뻐 보이려고 간 적은 없었다. 채선화에 몰입해서 최선을 다해준 그 태도가 (카메라에) 찍힌 것 같다"고 이야기했다. 그러면서 "촬영 감독들이 촬영한 거고 제가 찍은 건 아닌데"라면서 "어떻게 찍어도 예쁘다"며 웃음을 자아냈다.배우들은 자연스러운 총기 액션신 비하인드를 전했다. 조인성은 "우리가 기초 훈련을 받았다"고 밝혔다. 박정민은 "숙련된 사람처럼 보여야 해서 집에서 비슷한 BB탄 총을 사서 연습도 해봤다"고 전했다. 박해준은 "황치성은 전문적으로 다루는 느낌보다는 좀 더 자유롭게 다루려고 했다"고 설명했다.'휴민트'는 류승완 감독의 과거 작품 '베를린'과 세계관을 일부 공유한다. 류승완 감독은 "'베를린'과 연결되는 부분도 있지만 '휴민트'만의 이야기가 있다"며 "개인의 선택이 본인의 의지가 아닌 거대한 세력에 의한 것이라는 점을 담고 싶었다"고 연출 의도를 설명했다. 또한 "사실 대본은 아주 오래 전에 써둔 작품이었다"며 "조인성, 박정민을 전면에 내세워 하는 것으로 '휴민트'를 다시 꺼냈을 때, 조금 더 두 배우의 진중함을 가지고 밀어붙이려고 했다. 통상적인 경우라면 반대였겠지만, 조인성이 있어서 박정민의 멜로를 더 밀어붙일 수 있었다"고 전했다.'휴민트'는 액션, 드라마, 멜로 등 다양한 장르를 즐길 있는 작품이다. 류승완 감독은 "자신의 과거에서 벗어나지 못하는 조 과장, 인물들의 관계를 엉망으로 만드는 황치성 등 서로의 관계가 중요했다. (액션, 멜로 중) 무엇이 더 중요하게 작용했다고 말씀드리긴 어렵다. 둘 다 중요했다"고 말했다.'휴민트'는 오는 11일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr