[공식] 김준현, 하차 후 3년만에 복귀하더니…결국 결단 내렸다 "원조 타이틀로 복구" ('맛녀석')

사진=텐아시아DB

김준현이 하차 후 3년 만에 복귀한 'THE 맛있는 녀석들이' 1년 6개월 만에 원조 타이틀 '맛있는 녀석들'로 변경된다. '맛있는 녀석들'을 탄생시킨 이영식 PD가 다시 프로그램에 합류하면서다.지난 3일 코미디TV 'THE 맛있는 녀석들'은 공식 유튜브 채널을 통해 이영식 PD의 복귀를 알리는 영상을 공개했다.공개된 영상에서 이영식 PD는 과거 '맛있는 녀석들' 로고가 그려진 슬레이트를 들고 등장해 멤버들을 놀라게 했다.시즌1부터 함께했던 김준현과 문세윤은 단번에 이영식 PD를 알아보고 자리에서 벌떡 일어나 "여기가 어디라고 와", "토요일은 밥이 그렇게 좋더냐"라며 반가움을 드러냈다. 반면 시즌3부터 합류해 이영식 PD와 첫 만남인 황제성과 김해준은 영문도 모른 채 어리둥절한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.현재 연출을 맡고 있는 PD는 멤버들에게 이영식 PD를 "제작 본부장"으로 소개하며 그의 합류를 공식화했다. 이영식 PD는 "로고를 찾았다"는 말과 함께 변경 전 로고를 공개해 프로그램이 원조 '맛있는 녀석들'의 정체성으로 돌아갈 것을 암시했다.iHQ·코미디TV에 따르면, 이영식 PD는 오는 551회부터 본격적으로 합류하며 프로그램명과 로고 역시 기존의 'THE 맛있는 녀석들'에서 원조 타이틀인 '맛있는 녀석들'로 변경될 예정이다. 'THE 맛있는 녀석들'은 2024년 6월부터 사용했다.이영식 PD는 "고향집에 돌아온 것처럼 마음이 편안하면서도, 한편으로는 어깨가 무겁다"며 "거창한 변화보다는 오늘 저녁 메뉴를 고민하는 맛둥이 여러분에게 가장 든든하고 즐거운 가이드가 되어 드리는 초심으로 돌아가겠다"고 소감을 전했다. 이어 "지금도 맛있지만, 더 맛있는 밥상 차려드리겠다”고 덧붙였다.2015년 첫 방송 이후 11년째 사랑받아 온 '맛있는 녀석들'은 이영식 PD의 복귀와 함께 또 한 번의 전환점을 맞이하게 됐다. 원조 제작진과 함께하는 '맛있는 녀석들'이 어떤 즐거움으로 새롭게 시청자들의 마음을 사로잡을지 기대가 모인다.이영식 PD가 합류하는 코미디TV '맛있는 녀석들'은 오는 6일 오후 8시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr