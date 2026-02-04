사진=텐아시아DB

화사와 달달한 시상식 축하 무대로 화제가 됐던 박정민이 영화 '휴민트'에서 신세경과 애절한 로맨스 연기를 선보였다.4일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '휴민트'(감독 류승완)의 언론시사회가 열렸다. 류승완 감독과 배우 조인성, 박정민, 박해준, 신세경이 참석했다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. '휴민트'는 '사람을 통한 정보활동'(Human intelligence)이라는 뜻이다.조인성은 대한민국 국정원 요원 조 과장 역을 맡았다. 박정민은 북한 국가보위성 조장 박건을 연기했다. 박해준은 주 블라디보스토크 북한 총영사 황치성으로 분했다. 신세경은 블라디보스토크에 있는 북한 식당 종업원 채선화 역으로 출연했다.박정민은 "지금까지 제가 찍었던 작품들 모두 소중하지만, 감정적으로 이입되고 그립되고 특별한 소중했던 현장이 더러있다. 이 현장이 그랬다. 특히 추운 겨울이 되니 추웠던 그 해 겨울을 생각하면 참 그립다. 오랜만에 같이 모인 자리도 괜스레 소중해진다. 서로 격려하며 촬영했으니 예쁘게 봐달라"고 말했다.박정민은 극 중 전 약혼자였던 채선화를 지키기 위해 몸을 던지며 뜨거운 로맨스를 보여준다. 그는 "박건이라는 인물이 이 영화에서 갖는 목적성은 오로지 선화라고 생각하고, 선화를 연기한 게 신세경 배우다. 촬영 내내 선화에 관해 신경 썼다"고 말했다. 이어 "신세경은 이 현장에서 처음 만난 배우인데 저희에게 마음을 일찍 열어줬다는 게 정말 고맙다. 작품에 대해 이야기도 많이 나누고 서로 의지하고 집중했다. 선화를 신세경이 연기해준 게 천만다행이고 감사하다"고 전했다.'휴민트'는 오는 11일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr