배우 채종협이 배우 전용 팬덤 플랫폼 하이앤드(HIAND)에 합류했다. 채종협은 오는 20일 방송되는 MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에'에서 배우 이성경과 호흡을 맞춘다.하이앤드는 4일 채종협의 하이앤드 스타라운지 오픈을 알렸다. 채종협은 하이앤드 플랫폼 내 전용 공간을 통해 팬 커뮤니케이션을 확대하며 메시지와 콘텐츠 등 다양한 방식으로 팬들과 직접 소통에 나선다.채종협은 '스토브리그', '알고있지만', '무인도의 디바' 등 굵직한 작품에 출연하며 주연 배우로서 입지를 다졌다. 이에 올해 상반기 MBC 드라마 '찬란한 너의 계절에'의 주인공으로 시청자를 찾는다.일본 TBS 드라마 'Eye Love You(아이 러브 유)'에 출연하며 현지에서 높은 관심과 사랑을 받은 채종협은 일본을 포함한 다국적 팬층을 형성하고 있다. 하이앤드가 번역 기능을 포함한 다이렉트 메시지 기능을 지원하는 만큼 해외 팬 소통에도 더욱 가깝게 다가설 것으로 기대된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr