배우 박정민이 친동생과의 관계를 언급했다.지난 3일 방송된 SBS 예능 '틈만 나면'에는 영화 '휴민트'의 조인성, 박해준, 박정민이 출연했다.이날 박해준은 "해외로 촬영을 나가면 애들이 '보고 싶다'고 한다"면서도 "한 열흘 지나니까 서로 전화를 미루더라"라고 말문을 열었다.그러자 조인성은 "저는 남자 형제라 살갑진 않아도 친하다"고 했고, 박정민은 "여동생 하고 사이가 안 좋다"고 말해 눈길을 끌었다.또 조인성은 "조카 세 명이 있다"며 "조카라서 다행이다. 3~4살 정도 돼서 귀여우니까 괴롭히면 떼를 부리고 드러눕기 시작한다. 그러면 난 집에 와버린다"고 전했다.앞서 박정민은 지난해 11월 열린 청룡영화상 시상식에서 화사의 노래 'Good good bye'로 달달한 퍼포먼스를 보여 많은 여성 팬들의 마음을 흔들었다.한편 박정민은 1987년생으로 올해 38세다. 3살 어린 1990년생의 여동생이 있다. 박정민은 2011년 영화 '파수꾼'으로 데뷔해 올해 14주년을 맞았다. 현재 출판사 '무제'를 운영하며 CEO로도 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr