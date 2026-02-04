/ 사진=텐아시아 DB

배우 황신혜가 실체를 폭로 당했다.'황신혜의 같이 삽시다'는 고군분투하며 나 홀로 아이를 키우는 연예계 대표 싱글맘들의 동거 생활을 담은 프로그램이다.'황신혜의 같이 삽시다' 제작 발표회 현장이 공개된다. 프로그램을 선택한 이유에 관한 질문에 황신혜는 “싱글맘으로서 위로와 공감을 나누고 싶다”라는 각오를 전한다. 장윤정은 싱글맘이 된 후 위축됐던 상황을 고백하며, 딸들에게 씩씩한 엄마의 모습을 보여주고 싶다는 다짐을 내비친다. 한편, 장윤정과 정가은은 황신혜의 '아저씨' 같은 실체를 폭로해 현장을 웃음바다로 만든다. 또한 초대하고 싶은 손님으로 세 사람은 '큰언니' 박원숙과 '다정한 아빠' 박찬호에게 러브 콜을 보낸다.제작 발표회가 끝나고, 세 사람은 KBS와의 인연을 떠올린다. 황신혜와 장윤정은 KBS 'TV는 사랑을 싣고'에 출연해 첫사랑을 찾았던 때를 회상한다. 특히 황신혜는 딸 이진이를 통해 첫사랑의 근황을 알게 된 사실을 전해 이목을 집중시킨다.또한 당대 톱스타들이 총출동했던 드라마 '애정의 조건'으로 KBS와의 인연이 시작됐던 때를 떠올린 황신혜는, 당시 김희애와 함께했던 촬영 현장 분위기를 생생하게 전한다. 한편 세 사람은 KBS 역대 명작들을 전시한 공간을 찾게 되고, 그곳에서 장윤정의 과거 모습이 담긴 자료들을 발견한다. 장윤정은 전성기 시절, 고현정과 함께한 '토요대행진'부터 임성훈과의 '생방송 전국은 지금'까지 KBS 대표 간판 프로그램들의 포스터 속 앳된 모습을 보며 추억에 잠긴다.KBS 방송국에서 '황신혜의 같이 삽시다' 열혈 홍보가 펼쳐진다. 황신혜, 장윤정, 정가은은 DJ 하하·은가은과의 우연한 만남으로 예상치 못한 홍보 기회를 얻는 한편, '라디오계의 전설' DJ 이본이 이끄는 '이본의 라라랜드' 생방송에 게스트로 출연한다. 반가운 청취자들과 소통을 이어가던 도중 "같이살이하며 안 맞는 부분이 있는지?"라는 질문에 장윤정은 단번에 “있다”고 답해 관심을 모은다. 또한 청취자 팬의 깜짝 제보로, 과거에 발매된 황신혜의 시 낭송 앨범이 공개됐다.황신혜는 1987년 패션업체 대표의 자제와 결혼하면서 연예계를 은퇴했으나, 결혼 9개월 만에 이혼해 연예계에 복귀했다. 이후 1998년 3살 연하이자 중견 재벌 2세와 재혼했으나 1999년에 딸 이진이를 낳고 2005년 이혼했다.4일 저녁 7시 40분, KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr