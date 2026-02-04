/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공: 엔터세븐

2024년 10월 배우 김우석과 공개 연애 중인 강나언이 '유일무이 로맨스'에 출연한다.강나언은 ㈜코퍼스코리아 제작 새 드라마 '유일무이 로맨스'(연출 김진영/극본 전현미/제작 ㈜코퍼스코리아/원작 네이버웹툰 '유일무이 로맨스' 작가 두부)에 주다홍 역으로 출연을 확정했다.얼떨결에 탁무이(김현진 분)의 매니저가 된 평범한 취준생 공유일(박수영 분)과 스토킹으로 인한 아픔을 숨긴 톱스타 탁무이의 상호 덕질 로맨스다. 2017 네이버웹툰 청춘 로맨스 공모전 대상 수상작으로 영어, 일본어 등으로 연재되며 글로벌 누적 조회수 약 3.9억 뷰, 별점 9.98점을 기록한 동명의 인기 네이버웹툰을 원작으로 한다.강나언이 맡은 주다홍은 남다른 스타성을 가진 배우이자 자유분방한 성격으로 인해 팬, 안티도 많지만 어린 시절부터 촬영장에서 남다른 우정을 쌓았던 탁무이를 한결같이 좋아해온 지독한 '탁무이 바라기' 캐릭터다. 이로 인해 얼떨결에 공유일과 라이벌 구도를 형성할 주다홍 캐릭터는 강나언의 통통 튀는 에너지로 그려질 예정이다.신랑감으로 점찍어온 탁무이 곁에 평범하기 그지없는 공유일이 라이벌로 등장하면서 심경의 변화를 드러내는 인물로 활약할 예정이다. 이에 탁무이와의 케미스트리와 공유일과의 대결 구도가 흥미를 자아낼 전망이다.지난 2022년 드라마 '블라인드'로 데뷔한 강나언은 이듬해 방영된 '일타 스캔들'에서 방수아 역을 맡아 눈도장을 찍었다. 이후 '구미호뎐 1938', '웨딩 임파서블', '피라미드 게임', '0교시는 인싸타임', '메리 킬즈 피플' 등 출연하는 작품마다 깊이 있는 연기력과 섬세한 표현력으로 새로운 얼굴을 보여주며 '믿고 보는 신예'라는 수식어를 얻었다.한편, '유일무이 로맨스'는 현재 촬영 진행 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr