방송인 전현무가 '아빠하고 나하고 시즌3'에서 가정사를 밝힌다.4일 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에는 39년 차 배우 전수경과 97세 전수경 아버지의 일상이 담긴다.이날 전수경은 홀로 사는 아버지의 집을 방문한다. 봉투, 물통, 박스 등이 잔뜩 쌓여있는 모습에 전수경은 "왜 이렇게 모았어요? 수집하셔요?"라며 잔소리한다. 일제강점기부터 6.25 전쟁이라는 어려운 시기까지 직접 살아낸 전수경의 아버지는 절약이 몸에 밴 습관으로 무엇 하나 허투루 버리는 일이 없다고. 이에 전수경은 "버리고 싶은 게 많은데 참은 거다. 아빠의 생활 습관, 삶을 존중해야겠다고 결심했는데 막상 만나면 잔소리하게 된다"며 아버지와 투닥거리는 모습을 보인다.이에 전현무는 "혜진 씨는 어머니한테 잔소리하는 편이에요?"라고 묻는다. 그러자 한혜진은 "아무래도 하게 된다. 자꾸 아끼고 그래서 '아끼다 똥 된다'고 하게 되더라"고 답한다. 전현무 역시 어머니와의 일화를 공개하며 가정사를 밝힌다. 그는 "나는 똥이 된 걸 봤다. 비싼 화장품을 선물했더니 유통기한이 다 지나서 (내가) 버리려고 했다. 그랬더니 버리지 말라고, 발에다 바를 거라고 하신다. 지겹다"라며 울분을 토한다.한편 전수경은 "명랑하시고 인생의 모든 걸 표현하시는 밝은 아버지인데 그때 아버지는 어땠을지…깊은 대화를 나눌 용기도 없어 이야기를 안 했던 게 있다"며 그간 아버지에게 물어보지 못했던 이야기를 꺼낸다. 과연 전수경 부녀에게 어떤 비밀이 있는 것일까.'아빠하고 나하고 시즌3'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr