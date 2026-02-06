사진=텐아시아 DB

레드벨벳 웬디가 주말 오전, 같이 브런치 먹고 싶은 여자 가수 1위에 올랐다.텐아시아는 1월 26일부터 2월 1일까지 '주말 오전, 같이 브런치 먹고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디다. 웬디는 지난해 12월 16일 장기용·안은진 주연의 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'의 두 번째 OST '한마디면 돼요'를 공개했다. OST에는 '날 사랑한다 한마디면 돼요', '이젠 알아요 느낄 수 있어요' 같은 서정적인 가사가 담겼다. 앞서 그는 지난해 4월 SM엔터테인먼트와 계약 만료 후 어센드에 새 둥지를 틀었다.2위는 소녀시대 유리가 차지했다. 유리는 지난달 10일과 24일 타이베이와 서울에서 2025 YURI's 3rd FANMEETING TOUR 'YURIVERSE'(2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 '유리버스')를 개최했다. 권유리는 이번 팬 미팅의 코너 구성부터 MD까지 기획 단계 전반에 직접 참여했다.3위는 소녀시대 윤아가 이름을 올렸다. 윤아는 드라마 '폭군의 셰프'로 지난 한 해 방영된 미니시리즈 중 가장 높은 시청률의 주인공이 됐다. 뿐만 아니라 영화 '악마가 이사왔다' 주연, 글로벌 팬미팅 투어 진행, 싱글 발매 등 다채로운 영역에서 폭넓게 활약했다. 윤아는 지난해 12월 서울여자대학교 대강당에서 '폭군의 셰프' 드라마 팬미팅으로 팬들을 만나기도 했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '눈이 녹기 전 마지막으로 함께 스키장 다녀오고 싶은 여자 가수는?', '눈이 녹기 전 마지막으로 함께 스키장 다녀오고 싶은 남자 가수는?', '눈이 녹기 전 마지막으로 함께 스키장 다녀오고 싶은 여자 트로트 가수는?', '눈이 녹기 전 마지막으로 함께 스키장 다녀오고 싶은 남자 트로트 가수는?이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr