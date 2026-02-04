그리, 결국 무릎 꿇었다…전역 하자마자 아빠 찬스, "고생했어" ('라스')

사진제공=MBC

그리가 아버지 MC 김구라 앞에서 우렁찬 전역 신고와 함께 큰절을 한다. 이에 김구라는 고생한 아들 그리에게 전역 기념 ‘뽀뽀’를 제안하며 웃음을 자아낸다.4일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 김원준, 조혜련, 한해, 그리가 출연하는 ‘SHOW! 꽃길 걷는 거야~’ 특집으로 꾸며진다. 각자의 인생에서 또 다른 전환점을 맞이한 네 사람은 과거의 시간과 현재의 변화를 진솔한 입담으로 풀어낼 예정이다.방송에 앞서 공개된 영상에서 그리는 스튜디오에 등장하자마자 우렁차게 해병대식 전역 신고를 해 모두의 시선을 사로잡는다. 특히 김구라는 아들의 전역 신고에 눈가가 촉촉해진다. 이들의 모습을 보던 조혜련이 눈물을 흘리며 오열하자, MC 김구라는 “내가 울어야지, 왜 울어?!”라며 괜히 호통을 쳐 웃음을 자아낸다.이어 그리는 “해병은 무릎을 절대 꿇지 않지만, 사랑하는 아버지께 큰절 한 번 올리겠습니다”라고 외친 후 스튜디오 바닥에 넙죽 큰절을 해 감동을 안긴다. 그리에게 다가간 김구라는 “고생했어”라며 손을 잡고, 아들을 위해 준비한 꽃목걸이를 걸어준다.김구라와 그리 부자의 모습에 MC들과 게스트 모두 “안아 줘!”라고 외치자, 김구라는 과거 자신과 뽀뽀를 하는 어린 그리의 모습이 ‘그리의 첫 키스 짤’로 화제가 된 것을 언급하며, 전역 기념 ‘뽀뽀’를 제안한다. 아버지의 예상치 못한 제안에 손사래를 치는 그리의 모습이 큰 웃음을 자아낸 가운데, 감격의 ‘부자(父子) 뽀뽀’가 성사됐을지 관심이 쏠린다.해병대를 전역하고 예능 복귀 신고식을 치른 그리의 모습은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr