배우 신세경이 따뜻한 스타일링을 선보였다.신세경은 지난달 31일 본인의 채널을 통해 "'휴민트' 팀이랑 두쫀쿠 만들기" 영상을 공개했다.이날 신세경은 브랜드 M사의 풀오버 니트 그레이색을 입고 등장했다. 탄탄한 두께감으로 가벼운 아우터처럼 착용가능한 이 니트는 릴렉스 핏을 자랑한다. 골반 위 기장이라 다양하게 매치가 가능하다. 가격은 32만 9000원이다.한편 신세경이 출연하는 ‘휴민트’는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 액션 영화로 오는 11일 개봉한다. '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 신세경은 2014년 개봉한 영화 '타짜-신의 손'(이하 '타짜2') 이후 약 12년 만에 스크린에 복귀했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr