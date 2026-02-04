사진=텐아시아DB

'휴민트' 신세경이 박정민과의 로맨스 연기 호흡에 대해 밝혔다. 류승완 감독은 신세경의 아름다운 비주얼을 칭찬하기도 했다.4일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '휴민트'(감독 류승완)의 언론시사회가 열렸다. 류승완 감독과 배우 조인성, 박정민, 박해준, 신세경이 참석했다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. '휴민트'는 '사람을 통한 정보활동'(Human intelligence)이라는 뜻이다.조인성은 대한민국 국정원 요원 조 과장 역을 맡았다. 박정민은 북한 국가보위성 조장 박건을 연기했다. 박해준은 주 블라디보스토크 북한 총영사 황치성으로 분했다. 신세경은 블라디보스토크에 있는 북한 식당 종업원 채선화 역으로 출연했다.신세경은 북한 식당 종업원 채선화 역으로 출연했다. 신세경은 "짧지 않은 시간 해외에 찍으면서 치열하고도 아름다운 추억을 많이 만들었다. 설레면서도 한편으로는 많이 긴장된다"라고 소감을 밝혔다.박정민과의 진한 로맨스 호흡에 대해 신세경은 "제가 그간 해온 멜로와는 다른 결이라 기대됐다. 같이 촬영하게 될 배우가 박정민이라고 해서 더더욱 설렜고 즐거웠다"고 말했다. 이어 "극 중 저와 박건의 감정선도 중요하지만 영화 전체가 어우러지고 조화를 이루는 호흡이 중요하다고 생각했다. 잘 봐주셨다면 감사하다"고 전했다.둘의 멜로 연기를 지켜본 조인성은 "감독님도 많이 신경 썼고, 시간 나면 현장 나와서 지켜보자고 하시더라. 두 분의 멜로를 사적으로도 잘나오길 응원했다. 두 분이 베테랑이라 각자의 해석 아래 애절하게 나왔다고 평가한다"며 치켜세웠다.화면에 아름답게 담긴 신세경의 모습에 대해 류승완 감독은 "특별히 예뻐 보이게 찍으려고 했다거나 배우가 예뻐 보이려고 간 적은 없었다. 채선화에 몰입해서 최선을 다해준 그 태도가 (카메라에) 찍힌 것 같다"고 이야기했다. 그러면서 "촬영 감독들이 촬영한 거고 제가 찍은 건 아닌데"라면서 "어떻게 찍어도 예쁘다"고 칭찬해 웃음을 자아냈다.'휴민트'는 오는 11일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr