배우 조인성이 속내를 밝힌다.'유튜브 하지영'에는 영화 '휴민트'로 돌아온 배우 조인성이 출연해 연기와 삶, 인간관계 등에 대한 솔직한 생각을 풀어낸다.조인성은 2월 11일 개봉을 앞둔 영화 '휴민트'에서 국정원 블랙요원 조 과장 역을 맡아 열연한다. 이날 조인성은 영화 이야기를 시작으로 "연기를 한다는 건 나에게 생존이었다"라는 말로 연기에 대한 마음가짐을 전한다.조인성은 인간관계에 대해서도 솔직한 생각을 나눈다. 현장의 후배들이나 스태프들을 대하는 조인성의 태도는 '어른의 거리감'을 엿보게 한다고. 특히 과거 단역 배우였던 하지영에게 손을 내밀었던 이유를 처음으로 털어놓으며, 어린 시절 현장에서 느꼈던 외로움 등 진솔한 이야기를 전한다.이날 방송에서는 조인성의 일상적인 모습도 함께 공개된다. '있다 없다' 게임을 통해 화려한 이미지 뒤에 숨겨진 평범한 일상과 장난기 넘치는 생각들이 자연스럽게 드러날 예정. 또한 조인성은 자신을 성장하게 한 사람들로 배우 고현정, 차태현, 김혜수, 염정아, 드라마 작가 노희경 등을 꼽으며 감사의 마음을 전했다는 후문이다.'유튜브 하지영'은 4일 저녁 6시에 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr