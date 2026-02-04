'민경훈♥' 신기은 PD, 1%대 시청률로 막 내렸다…남편 응원에도 흥행 부진 씁쓸 ('당일배송')[종합]

사진제공=JTBC

민경훈 아내 신기은 PD가 연출을 맡은 '당일배송 우리집'이 막을 내렸다.지난 3일 방송된 JTBC 예능 ‘당일배송 우리집’에서는 김성령, 하지원, 장영란, 가비가 ‘1인 1집’ 로망을 제대로 실현시킨 타운 하우스에서 버라이어티했던 한 집 살이의 화룡점정을 장식했다.8회 시청률은 1.0%를 기록했다. '당일배송 우리집'은 3, 4회에서 최저 0.9%까지 떨어졌고, 나머지 회차에서도 1%대 시청률을 기록했다. 앞서 신기은 PD는 결혼 후 첫 공식석상에 나선 제작발표회에서 “남편이 힘들겠다고 하더라. 캠핑도 힘들어 하는 분들이 많은데 집 자체를 옮기는 거니 응원을 많이 해줬다. 촬영 할 때는 밖에서 자고 와야 하니까 그런 부분에서 아쉬워했지만, 프로그램이 재밌게 만들어졌으면 한다고 응원 해줬다”고 말했다.이날 네 사람은 깜짝 손님인 가수 조째즈와 가비의 집으로 이동해 디너쇼 준비에 나섰다. 초면부터 범상치 않은 입담을 자랑한 조째즈는 김성령, 하지원, 장영란, 가비를 위해 손수 디너쇼의 메인 메뉴인 제육볶음을 만들기 위해 팔을 걷어붙였다.각종 재료들은 물론 배우 박준면표 김치, 최애 제육 맛집의 우렁이 쌈장까지 직접 공수해 온 조째즈의 철저한 준비성에 멤버들은 그의 이름을 연호하며 환호했다. 더불어 믿고 먹는 장영란 표 차돌 된장찌개와 공유 텃밭에서 직접 따온 쌈 채소, 시장에서 사 온 반찬들까지 추가돼 푸짐한 한 상이 완성됐다.조째즈는 모두가 보는 앞에서 직접 요리를 한 탓에 긴장한 기색을 보였으나 이들은 기막힌 그의 제육볶음 맛에 극찬 세례를 쏟아냈다. 그제야 한숨을 돌린 조째즈는 자매들과 쉴 새 없는 폭풍 먹방으로 보는 이들의 침샘을 제대로 자극했다. 또한 바(Bar) 운영 경력이 빛나는 능수능란한 하이볼 제조와 시그니처 안주까지 선보여 넷의 입맛을 제대로 저격했다.이어진 공연에서는 임재범의 ‘이 밤이 지나면’을 가창하는 조째즈의 그루비하고 소울풀한 가창력이 펼쳐져 분위기를 뜨겁게 달궜다. 여기에 서주경의 ‘당돌한 여자’로 막둥이다운 잔망을 보여준 가비와 그 시절 우리가 사랑한 왁스의 ‘오빠’를 2026년 버전으로 소환한 하지원의 답가도 더해져 흥을 제대로 폭발시켰다.열기로 가득했던 디너쇼가 막을 내리고 네 사람은 조째즈와 함께 설거지 당번을 정하기 위한 ‘이불 게임’에 돌입했다. 승리를 위해 몸을 던지는 이들의 눈물 나는 노력이 계속되던 가운데 하지원은 열의와 달리 몸이 따라주지 않는 게임 최약체 활약했다.조째즈와의 아쉬운 인사를 뒤로 한 멤버들은 각각 자신의 집으로 돌아가 잘 준비를 했다. ‘당일배송 우리집’에서 처음으로 다른 지붕 아래서 잠들게 된 네 자매는 각자만의 밤과 아침 시간을 보낸 후 다시 하지원의 집에 모였다. 같이 준비한 아침으로 식사를 하며 도란도란 이야기꽃을 피웠다.김성령은 또 다른 이벤트로 세족식을 준비했다. 붉은 말의 해인 2026년을 맞아 더 열심히 달려보자는 의미를 담은 만큼 이들은 서로의 발을 씻겨주며 덕담을 주고받아 훈훈함을 더했다. 여기에 점차 진화하는 서비스 정신과 혼신의 테라피 퍼포먼스로 인해 의문의 경쟁 구도까지 생겨났다.김성령이 세족식을 준비한 이유는 따로 있었다. 바로 동생들과 같이 족상(足相)으로 운세를 보기 위함이었던 것. 30년 경력의 베테랑 족상가 김백문이 방문, 각 멤버의 발을 살펴보며 올해의 운세부터 전생까지 알아보는 시간을 가졌다. ‘따로 또 함께’의 로망을 제대로 선보인 멤버들은 각자의 집 문패를 들고 단체 사진을 찍으며 함께한 순간을 기록했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr