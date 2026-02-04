사진 = IST엔터테인먼트

신인 보이그룹 TUNEXX(튜넥스)가 3월 3일 정식 데뷔한다.튜넥스(동규, 인후, 타이라, 성준, 제온, 시환, 아틱)는 오는 3월 3일 첫 번째 미니앨범 'SET BY US ONLY(셋 바이 어스 온리)'를 발매한다.4일 0시 튜넥스는 공식 SNS를 통해 프로모션 타임테이블 이미지를 공개하며 데뷔 날짜를 공식화했다. 이에 따르면 튜넥스는 3월 3일 정식 데뷔 전까지 프롤로그, 무드 필름과 3종 콘셉트 포토를 포함한 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 오픈할 예정이다.IST엔터테인먼트가 오랜만에 론칭한 신인 아이돌 그룹이자 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 활약한 멤버들의 구성으로 주목 받고 있는 튜넥스가 자신들의 이름으로 선보이는 첫 앨범에서 어떤 음악과 무대로 메시지를 전달할지 이목이 집중된다.한편, 튜넥스는 시그니처 키워드인 'TUNE'과 두 가지 의미의 'X(Unclassified / Cross)'를 결합한 팀명으로, 규정되지 않은 방식으로 경계를 뛰어넘어 확장하는 정체성을 갖고 있다. 세상과 소통할 준비를 마친 튜넥스의 본격적인 여정이 기대를 모은다.튜넥스의 첫 번째 미니앨범 'SET BY US ONLY'는 오는 3월 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr