전현무, 결국 0%대 시청률 찍었다…4회 만에 결단 '2주 결방, 편성 시간 변경' ('혼자는못해')[종합]

'혼자는 못해'가 3주 연속 시청률 0%대를 기록한 가운데, 2주 결방 후 시간대를 오후 10시 30분에서 8시 50분으로 전진 배치한다.지난 3일 방송된 JTBC 예능 ‘혼자는 못 해’ 4회에서는 ‘트민남’ 전현무를 따라 추성훈, 이수지, 이세희가 최근 가장 떠오르고 있는 여행지인 중국 상하이를 방문, 멋과 낭만이 가득한 핫플레이스를 정복하며 유쾌한 케미스트리를 뽐냈다. 시청률은 0.9%를 기록했다.이날 멤버들을 위해 상하이 핫플레이스 끝장 투어를 준비한 전현무는 상하이 여행 유경험자로서 자연스럽게 멤버들을 리드하며 ‘뇌섹남’ 면모를 제대로 보여줬다. 과거와 현재, 그리고 미래를 한눈에 볼 수 있는 푸둥과 와이탄 풍경에 홀린 멤버들은 쉴 새 없이 카메라 셔터를 누르며 추억을 남겼다.상하이 풍경을 감상한 멤버들은 옛 모습을 그대로 간직하고 있는 한 식당을 찾았다. 중국에서 존경받는 예술가이자 승려인 홍일법사의 가르침을 바탕으로 한 식당 곳곳에는 홍일법사가 남긴 작품들이 있어 시선을 사로잡았다. 여기에 음악과 미술을 테마로 한 독특한 요리들은 침샘을 자극했다.특히 식사 전후로 흥을 돋우는 음악 공연이 멤버들을 감탄케 했다. 이수지의 반전 피아노 연주부터 등려군의 대표곡을 부르는 라이브 공연까지 펼쳐진 것. 세대를 불문한 명곡의 등장에 흥이 끓어오른 전현무는 노래 실력을 발휘해 가수와 화음을 맞추며 특별한 하모니를 선사했다.분위기에 취한 멤버들이 향한 곳은 상하이의 핫플레이스가 모두 모여 있는 난징동루였다. 시민들이 가득 모여 있는 거리에서 내내 “나는 스타다”를 외치는 이수지의 자기 PR이 이어지는 동안 추성훈을 알아본 중국 시민도 등장해 놀라움을 안겼다.‘글로벌 아조씨’ 추성훈의 즉석 팬미팅이 끝난 이후 멤버들은 길거리 음식을 맛볼 수 있는 푸드코트로 향했다. 평소 벌레를 좋아한다는 막내 이세희는 독특한 비주얼의 전갈과 메뚜기 꼬치를 즐기며 범상치 않은 식욕을 자랑했다.상하이식 만두인 셩젠바오와 소롱포로 든든히 배를 채운 멤버들은 상하이 당일치기 여행의 추억을 남기고자 얼굴을 부위별로 골라 찍을 수 있는 색다른 콘셉트의 눈코입 사진관에 도착했다. 평소 티격태격하느라 바빴던 ‘추무 듀오’ 추성훈과 전현무는 얼굴을 가까이 맞대고 서로의 눈을 함께 기록하는 등 끈끈한 브로맨스로 이수지와 이세희를 웃음짓게 했다.쉴 새 없이 상하이를 즐기다 보니 어느덧 출국 시간이 부쩍 다가온 상황. 이에 전현무는 미래도시에 온 듯한 분위기의 식당으로 멤버들을 안내하며 마지막까지 알찬 시간을 선물했다. 어디서도 볼 수 없는 신선한 플레이팅에 이세희는 사진 촬영 욕구를 불태웠고 MZ 감성 충만한 인증샷을 여럿 탄생시켰다.비행기 시간에 맞춰 멤버들을 떠나보낸 뒤 홀로 남겨진 전현무는 상하이 투어의 피날레인 야경 감상에 나서 눈길을 끌었다. 중국의 과거와 현재, 미래를 모두 볼 수 있는 푸둥과 와이탄의 화려한 풍경은 보는 이들의 탄성을 유발했다. 아름다운 조명을 보며 멤버들을 떠올린 전현무는 추성훈, 이수지, 이세희에게 보낼 인증샷 촬영을 끝으로 상하이 당일치기 여행을 훈훈하게 매듭지었다.‘혼자는 못 해’는 ‘2026 밀라노 코르티나 동계올림픽’ 중계로 오는 10일(화), 17일(화) 휴방한다. 오는 24일 방송되는 5회부터는 시간을 앞당겨 매주 화요일 오후 8시 50분에 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr