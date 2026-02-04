사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

가수 한해가 '라디오스타'에 출연해 데뷔 15년 만에 음원 수익 최대치를 기록하고, 4년 만에 음악 차트에 재진입하게 된 근황을 공개한다.4일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 가수 김원준, 조혜련, 한해, 그리가 출연하는 'SHOW! 꽃길 걷는 거야~' 특집으로 꾸며진다. 이날 한해는 8년 넘게 출연 중인 한 예능에서 선보인 '벌써 1년' 커버 무대를 계기로 데뷔 15년 만에 음원 수익 최대치를 기록하고, 4년 만에 음악 차트에 재진입하게 된 근황을 밝힌다.또 한해는 문세윤과 함께 '한문철'이라는 팀명으로 활동하게 된 배경과 해당 이름으로 인해 한문철 변호사와 생긴 에피소드를 전한다. 블락비 원년 멤버 시절 비하인드도 꺼내 놓는다. 한해는 래퍼로 지원했지만 메인 보컬이 될 뻔했던 당시의 에피소드를 전하며 웃음을 자아낸다. 여기에 이기찬의 '미인'을 즉석에서 라이브로 선보인다.와인 애호가들 사이에서 와인플루언서로 통하는 한해의 또 다른 면모도 공개된다. 한국 연예인 최초 WSET 레벨 3 자격증을 취득한 그는 인기 만화 '신의 물방울' 작가와의 프라이빗한 디너를 함께한 얘기부터 비빔밥, 홍어, 프라이드치킨, 제사 음식까지 아우르는 독특한 와인-안주 페어링 조합을 소개한다.한해가 출연하는 '라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr