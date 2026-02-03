사진=프레스티지(Prestige)

1978년생 배우 하지원이 글로벌 매거진 커버 모델로 나서며 변함없는 존재감을 과시했다.하지원은 글로벌 럭셔리 매거진 프레스티지(Prestige)의 싱가포르·말레이시아 2월호 커버 모델로 낙점돼 화보 촬영을 진행했다. 이번 커버는 싱가포르와 말레이시아 양국에서 동시 공개되며, 아시아 전역의 이목을 집중시키고 있다.화보 속 하지원은 절제된 포즈와 깊이 있는 눈빛으로 우아하면서도 강렬한 분위기를 완성했다. 세련된 스타일링과 자연스러운 카리스마가 어우러지며, 변치 않는 아우라와 독보적인 비주얼을 다시 한번 입증했다.이번 화보는 싱가포르 아트 위크 2026(Singapore Art Week 2026) 참여 차 아티스트로 싱가포르를 방문한 하지원이 현지에서 촬영을 진행한 것으로, 글로벌 아트 신과 맞닿은 지점에서 완성된 결과물이라는 점에서도 의미를 더한다.한편 하지원은 현재 JTBC 예능 프로그램 '당일배송 우리집'을 통해 친근하고 인간적인 매력을 선보이며 예능 캐릭터로도 존재감을 넓히고 있다. 오는 3월에는 ENA 새 시리즈 '클라이맥스'를 통해 시청자들과 만날 예정으로, 장르를 넘나드는 활발한 행보를 이어갈 계획이다. '클라이맥스'에 남자 주인공으로는 주지훈이 캐스팅됐으며 두 사람은 부부 호흡을 맞췄다고 전해졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr