사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 황재균이 전 여친에 대한 친구들 반응과 함께 재혼 생각을 드러냈다.2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 야구선수 류현진♥배지현 부부, 황재균, 손아섭이 출연했다.이날 황재균은 멕시코산 테킬라를 선물로 꺼냈다. 류현진은 "나는 단 술을 별로 안 좋아한다. 이건 딱 여자 저격용"이라고 말했고, 손아섭은 "여자가 좋아하는 술을 아는 거"라고 놀려 폭소케 했다.류현진-배지현 부부와 절친인 황재균은 "현진이한테 네가 첫사랑"이라며 의리를 드러냈다. 이에 신동엽은 "우리 모두 첫사랑과 결혼한 것"이라고 말했고, 황재균은 떨떠름한 표정으로 "네, 저도"라고 답해 웃음을 선사했다.'이혼'을 신경 쓰는 황재균을 향해 신동엽은 "이혼한 게 죄도 아니고, 서장훈이 항상 '우리 모두의 이야기'라고 하잖냐. 세 커플 중에 한 커플은 이혼한다더라"고 위로했다.황재균은 "류현진-배지현, 둘의 결혼에 대해 얘기를 많이 하는데, 둘이 결혼을 잘했다. 현진이는 정말 야구 빼면 아무것도 모르는데, 그 부분을 채워주는 동반자와 결혼 잘했다고 생각한다"고 밝혔다.특히 황재균은 류현진을 위해 미국 에이전트 자격증까지 취득한 배지현에게 "너 천재야?"라며 놀라워했다. 그러면서 손아섭에게 "이런 여자 만나라"고 조언했다.갑작스러운 '이상형' 질문에 황재균은 "예전 여자친구를 본 친구들이 이해를 못 하거나, '진짜 예쁘다'고 하는 사람들이 있었다. 반응이 갈렸다. 그냥 매력적이고 제가 끌리는 여자 좋아한다"고 털어놨다.이에 손아섭은 "정말 그렇다. 형이 극과 극인 사람을 만나는 걸 봤다. 언제는 수수한 사람 만나더니, 다음에는 엄청 섹시한 사람 만나더라. 확고한 스타일을 두고 만난 것 같지는 않다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.황재균은 "이거 나가면 진짜 X 될 것 같다. 재혼이고 뭐고 끝날 것 같다"며 재혼 생각을 드러냈다. 이어 "아기를 너무 좋아하니까"라고 이유를 밝혔다.한편, 황재균은 2022년 12월 티아라 지연과 결혼했으나, 2년 만에 이혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr