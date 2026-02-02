사진=아르마다이엔티

그룹 원팩트가 신보 '1'ONLY' 프로모션 스케줄러를 공개하며, 본격 컴백 카운트다운에 돌입했다.원팩트(ONE PACT)의 소속사 아르마다이엔티는 공식 SNS 채널을 통해 1st EP '1'ONLY'의 프로모션 스케줄러를 공개, 오는 2월 26일 컴백을 발표했다.공개된 스케줄러 이미지는 화이트 톤의 감각적이고 미니멀한 디자인으로, 이번 앨범이 담고 있는 성숙하고 단단한 분위기를 암시한다. 스케줄러에 따르면 원팩트는 스케줄러 공개를 시작으로, 2월 2일 트랙리스트를 오픈한다. 이어 2월 4일부터 14일까지 'SANE'과 'inSANE' 두 가지 상반된 버전의 콘셉트 포토를 순차적으로 공개하며 앨범 비주얼을 선보일 예정이다.또한 2월 20일 하이라이트 메들리를 통해 수록곡들의 일부를 공개하고, 22일과 24일에는 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 두 차례에 걸쳐 공개하며 컴백 열기를 최고조로 끌어올릴 계획이다.이번 1st EP '1'ONLY'는 지난해 7월 발매한 미니 4집 'ONE FACT' 이후 약 7개월 만에 발표하는 신보로, 이전 앨범들과 마찬가지로 멤버 태그(TAG)가 전곡 프로듀싱 및 작사·작곡에 참여해 팀의 색깔을 담았다.원팩트의 첫 번째 EP '1'ONLY'는 오는 2월 26일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr