사진제공=SBS

탁재훈(57)이 '돌싱포맨' 폐지는 이상민 때문이라고 거듭 강조했다.2일 SBS 새 예능 '아니 근데 진짜!' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 행사에는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 참석했다.'아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')는 기존의 토크쇼 틀을 깨고, 토크에 세계관과 캐릭터를 입힌 캐릭터 토크쇼다.'아근진'은 '미운 우리 새끼', '마이턴'을 등을 선보였던 곽승영 CP가 기획을 맡고, 서하연 PD가 연출을 맡았다. 서 PD는 최근까지 '돌싱포맨' 연출자였다.'아근진' 출연 이유에 대해 탁재훈은 "하나(돌싱포맨)가 없어졌으니까 하나를 해야죠"라며 "제 의도에 의해서 없어진 프로그램이 아니지 않냐. 이상민 때문이니까"라고 저격했다. '돌싱포맨'은 SBS 대표 장수 토크쇼였지만, 지난해 김준호, 이상민이 연이어 재혼하면서 프로그램의 취지를 잃었다는 부정적인 평가를 받았다. 이에 두 사람을 향한 하차 여론이 쏟아졌고, 결국 지난해 연말 폐지 수순을 밟게 됐다.이어 탁재훈은 "놀고 있는 모습을 어머니께 보여드리고 싶지 않아서 하게 됐다. 처음에는 제목도 확정되지 않았다. 처음에는 '십이간지'였다. 어떤 예능인가 헷갈릴 정도였다. 제작진과 회의를 하다가 '아근진'으로 결정된 것"이라고 설명했다.재취업 소감에 대해 그는 "기쁘다. 다시 일할 수 있다는 게 신이 주신 선물이다"라면서 "프로그램 살인마랑 또 같이 일하는게 너무 무섭다"고 또 다시 이상민을 저격했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr