사진제공=SBS

이상민이 '돌싱포맨' 폐지와 관련한 속내를 밝혔다.2일 SBS 새 예능 '아니 근데 진짜!' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 행사에는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 참석했다. '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')는 기존의 토크쇼 틀을 깨고, 토크에 세계관과 캐릭터를 입힌 캐릭터 토크쇼다.'아근진'은 '미운 우리 새끼', '마이턴'을 등을 선보였던 곽승영 CP가 기획을 맡고, 서하연 PD가 연출을 맡았다. 서 PD는 최근까지 '돌싱포맨' 연출자였다. '돌싱포맨'은 SBS 대표 장수 토크쇼였지만, 지난해 김준호, 이상민이 연이어 재혼하면서 프로그램의 취지를 잃었다는 부정적인 평가를 받았다. 이에 두 사람을 향한 하차 여론이 쏟아졌고, 결국 지난해 연말 폐지 수순을 밟게 됐다.'2025 SBS 연예대상' 대상의 주인공 이상민은 출연 제의를 받고 단 번에 수락했다며 "고민할 필요가 없었다. '미우새' 작가진과 CP분이 만들었고, '돌싱포맨' 제작진이 기획한 프로그램이 않나. 콩트와 토크의 접점을 찾는 것도 재밌고, 새로울 것 같았다"고 말했다. 이어 "왜 나를 여기에 넣었을까 생각해 봤다. 작년에 대상을 준 이유도 SBS에서 신경쓰는 프로그램이니 최선을 다하라고 넣어준 게 아닐까 싶다"고 덧붙였다.재취업 소감에 대해서는 "너무 감사하다. 작년에 결혼하자마자 ('돌싱포맨')에서 잘렸다. 그게 나 때문이니까 미안했는데, 재취업하니까 아내에게도 할 말이 있게 되더라"고 말했다.그러면서 이상민은 "매주 힘들다. (탁재훈이) '너 때문에 '돌싱포맨' 없어진거라고 이야기 한다. 이 프로그램 없어져도 나 때문이냐"고 물었다. 탁재훈은 "이 프로그램은 안 없어진다. 본인이 없어질거다. 너무 긍정적으로만 생각해서 속상하다"고 너스레를 떨었다.재취업에 성공하지 못한 '돌싱포맨' 김준호, 임원희에게 영상 편지를 남기라는 말에 이상민은 "임원희는 '미우새'에서 맹활약하고 있다. 김준호는 아내(김지민)와 유튜브에서 맹활약하고 있다"고 했고, 탁재훈은 "맹활약하고 있지는 않다"고 디스했다.'아니 근데 진짜!'는 2일 오후 10시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr