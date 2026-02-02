/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

개그우먼 김영희가 단호한 소신을 밝힌다.채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에는 "바람을 피웠던 남편을 용서해 줬는데 또다시 외도를 하는 것 같다"는 한 여성의 사연이 소개된다.이번 방송에는 '소통왕 말자 할매'로 제2의 전성기를 맞이한 개그우먼 김영희가 일일 탐정으로 함께한다. 김영희는 '개그콘서트'에서 선보인 코너의 폭발적인 인기로 K본부 프로그램 단독 론칭에 성공했으며, 2025 연예대상에서 '올해의 예능인상'을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 데프콘은 "대한민국 상담계는 이호선, 김영희의 시대다"라고 말해 현장을 초토화시킨다.한편 김영희는 "남편이 바람을 피워도 아이 때문에 참고 살 것인지?"라는 질문에, "내가 불행하면 아이에게도 영향이 간다. 저는 무조건 이혼할 것"이라며 엄마로서의 단호한 소신을 밝힌다.채널A '탐정들의 영업비밀'은 2일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr