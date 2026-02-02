사진=채널A

'아기가 생겼어요'를 사이에 두고 오연서를 둘러싼 최진혁과 홍종현의 불꽃 튀는 신경전이 고조되며 삼각 로맨스에 본격적으로 불이 붙었다. 이 작품은 첫 방송 전부터 오연서와 최진혁의 파격적인 베드신을 예고했다. 또 홍종현은 지난해 음주운전 논란으로 하차한 윤지온을 대신해 이목을 끌었다.지난 1일(일) 방송된 채널A 토·일 드라마 '아기가 생겼어요' 6회에서는 민욱(홍종현 분)이 두준(최진혁 분)과 희원(오연서 분) 사이를 파고들며 본격적인 삼각 로맨스의 서막을 알렸다. 이 작품은 지난달 31일 방송된 5회차에서 0.9% 시청률을 기록했다가 6회에서 1.4%로 소폭 반등했다.두준은 희원에게 절대 들키고 싶지 않은 치부를 보였지만, 희원의 생각지 못한 배려에 감동했다. 그렇게 두 사람은 모녀 관계, 사고 트라우마 등 상처를 나누며 조금씩 가까워졌고, 두준은 자신을 신경 써주는 희원에게 점점 빠져들었다.민욱은 희원에게 자신의 마음을 고백하기 위한 타이밍을 찾았다. 그러던 중 두준, 희원, 민욱이 엘리베이터에서 마주치며 삼자대면이 이뤄졌다. 못마땅한 얼굴로 서로를 의식하며 묘한 기 싸움을 펼치던 두 사람은 "우정을 사랑으로 착각하는 거 아닙니까?", "사장님이야말로 책임감을 사랑으로 착각하는 거 아닙니까?"라며 신경전을 벌였다. 결국 "해보시죠. 계급장 떼고 정정당당"이라는 민욱의 선전포고와 함께 희원의 마음을 사로잡기 위한 두준과 민욱의 유치찬란한 기싸움이 펼쳐져 시청자의 웃음보를 자극했다.이후 고비서(김기두 분)는 두 사람을 화해시킬 목적으로 둘만의 자리를 마련하지만, 두준과 민욱은 이글이글 서로를 바라보며 본격적인 술 대작을 벌였다. 특히 민욱은 "고작 하룻밤이 15년 세월에 비빌 수나 있나?"라며 두준을 자극했고, 두준은 만만찮은 민욱에게 부글부글 끓다가도 민욱과 희원의 관계가 생각보다 깊다는 것을 깨달았다.술 취한 상태로 희원의 집을 방문한 두준. 무엇을 좋아하는지 몰라 다 사 왔다는 두준에게 희원은 두 남자의 유치한 자존심 싸움이라고 치부했지만, 두준은 "장희원 씨가 걱정하는 일은 없을 겁니다. 내가 다 막아줄 거예요"라며 희원을 향한 솔직한 마음을 고백했다. 나아가 두준은 "뭘 고민하고 있는지 압니다. 내가 해줄 수 있는 말은, 어떤 상황이든 혼자 감당하게 두지 않겠다는 거. 이번엔 절대 손 놓지 않을 거란 거"라고 말했고, 그런 두준의 취중 고백에 희원은 꽝꽝 언 마음이 녹은 듯 심장 두근거리는 무한한 설렘을 드러냈다.방송 말미 두준의 아버지 강찬길(손병호 분)이 쓰러지며 긴장감을 높였다. 앞서 두준은 희원과 함께 산부인과를 방문하기로 약속했는데, 뜻하지 않은 아버지의 사고가 그의 발목을 잡았다. 결국 희원은 홀로 산부인과에 갔고, 때마침 산부인과 근처를 지나가던 민욱이 희원을 발견하며 보호자로 함께했다. 이후 두준이 뒤늦게 산부인과를 찾아갔지만, 희원 곁에는 민욱이 있었고, 두 사람에게 다가가지 못한 채 복잡한 표정을 짓는 두준의 얼굴이 엔딩에 담겨 다음 회를 향한 궁금증을 끌어올렸다.'아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 매주 토요일 일요일 밤 10시 30분에 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr