사진=텐아시아DB

사진제공=에이스팩토리

사진제공=에이스팩토리

2023년 가수 아이유과 공개 연애를 시작한 배우 이종석이 2025 아시아 팬미팅 투어의 여정을 성공적으로 마쳤다.지난달 30일 이종석의 아시아 투어의 마지막 공연인 2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR 'With : Just Like This' FINAL ENCORE STAGE in JAPAN(2025 이종석 아시아 팬미팅 투어 '위드 : 저스트 라이크 디스' 파이널 앙코르 스테이지 인 재팬)이 일본 도쿄 NHK 홀에서 개최됐다. 지난해 9월 서울을 시작으로 도쿄, 오사카, 타이베이, 방콕, 홍콩까지 6개 도시에서 팬들과 만난 이종석은 팬들의 뜨거운 사랑에 보답하며 도쿄 앙코르 공연 개최를 확정, 투어의 대미를 화려하게 장식했다.지난해 개최된 팬미팅 투어의 일본 공연 이후 약 4개월 만에 다시 일본에서 팬들과 만난 이종석은 작년부터 달려온 아시아 투어의 여정을 함께 돌아보며 앙코르 팬미팅의 시작을 알렸다. 하이라이트와 비하인드 영상을 함께 보며 진행된 오프닝 토크로 공연장 안의 열기는 더욱 고조됐다. 이종석은 무대 위에서 팬들과 눈을 맞추고 웃으며 진솔한 소통을 이어 나갔다.이어 그는 요네즈 켄시의 'Lemon'(레몬)을 선보였고, 드라마 '피노키오' OST인 로이킴의 '피노키오' 노래를 부르며 1부를 마무리했다. 지난 공연 당시 투어스(TWS)의 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'로 문을 연 데 이어 이번 앙코르에서는 싸이(PSY)의 'New Face(뉴 페이스)' 댄스 무대를 선보이며 2부의 시작을 알렸다. 이후 에스파(aespa)의 'Whiplash(위플래쉬)' 음악에 맞춰 댄스를 선보이며 1층부터 3층까지 전 객석을 빠짐없이 돌았다.팬들과의 단체 사진 촬영을 마지막으로 이종석은 "수많은 배우 중에 저를 선택해 주시고 저를 사랑해 주시는 여러분들께 진심으로 감사와 사랑을 전합니다. 여러분 새해 복 많이 받으시고 언제나 진심으로 감사합니다. 사랑합니다"라는 소감을 전했다.약 3시간 동안 이어진 팬미팅의 끝에서 이종석은 "오늘 이곳에서 여러분들과 함께하며 느낀 두근거림과 따뜻했던 온도를 기억하겠습니다. 앞으로도 이렇게 천천히 함께 걷고 싶습니다"라는 메시지를 일본어로 낭독한 영상을 공개했다. 한 해의 끝과 시작에서 이종석이 팬들과 함께 만들어간 시간은 오래도록 기억에 남을 특별한 순간으로 완성됐다.한편 팬미팅 투어를 성황리에 마친 이종석은 올해 하반기 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'로 시청자들을 찾는다. 이종석이 선보일 로맨스 판타지 이야기에 글로벌 팬들의 기대가 모이고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr