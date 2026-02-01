사진 = 고윤정 인스타그램

사진 = 고윤정 인스타그램

사진 = 고윤정 인스타그램

사진 = 고윤정 인스타그램

배우 고윤정의 미모가 갈수록 빛나고 있다.최근 고윤정은 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 고윤정은 차분하면서도 강렬한 분위기를 동시에 담아낸 모습으로 시선을 끈다. 첫 번째 컷에서는 블랙 톤의 의상 위에 체크 패턴 재킷을 매치해 세련된 감각을 드러냈고, 또렷한 이목구비와 긴 생머리가 어우러져 도시적인 무드를 완성했다. 다른 사진에서는 붉은 오프숄더 드레스를 입고 소파에 앉아 미소를 지으며 우아한 분위기를 자아냈다.또 다른 컷에서는 풍성한 튤 드레스 스타일로 촬영장 한가운데 서 있는 모습이 담겼다. 부드러운 조명과 함께 드레스의 입체적인 실루엣이 강조되며 화보 같은 장면을 만들었다. 마지막 사진에서는 은은한 조명 아래 핑크빛 드레스를 입고 서서 고급스러운 자태를 뽐내며 시선을 사로잡았다.이를 본 팬들은 "누나 사랑해" "늘 이쁘다" "이쁘다 진짜" "화이팅" "내공주야" "아니 언니 그냥 내꺼해" 등의 댓글을 달았다.한편 고윤정은 최근 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의 생활'을 성공리에 마치고 '이 사랑 통역 되나요?'에서도 열연했다. '이 사랑 통역 되나요?'에서는 1996년생인 고윤정 보다 10살 연상인 1986년생 김선호와 로맨스 호흡을 맞춰 화제가 된 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr