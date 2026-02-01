사진= SBS '오늘부터 인간입니다만' 캡처

'오늘부터 인간입니다만' 김혜윤이 이시우를 위한 선행 쌓기에 돌입했다.지난 31일 방송된 SBS 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'(연출 김정권/극본 박찬영·조아영) 6회에서 팔미호(이시우 분)는 은호(김혜윤 분)를 구미호로 되돌리고 강시열(로몬 분)의 운명을 돌이킬 방법을 제시했다. 바로 자신이 구미호가 되어 은호와 운명을 바꾼 후, 은호가 강시열과 현우석(장동주 분)의 운명을 바꿔주는 것이었다. '금호'에 대한 슬픈 기억 때문인지 은호는 팔미호가 인간이 되는 것을 반대했지만 결국 "나는 내 삶을 살았어"라고 금호가 생전 남긴 말을 떠올리며 마음을 움직였다. 5회 시청률은 최고 5.3%를 기록했다. (닐슨코리아 기준)팔미호의 갑작스러운 등장에 은호, 강시열, 현우석 사이로 미묘한 기운이 맴돌았다. 현우석은 은호에게 구미호로 돌아가지 못할 수도 있는지 물었고 은호는 그 말의 속내를 짐작한 듯 "그걸 네가 왜 궁금해하지?"라며 날 선 반응을 보였다. 그리고 팔미호에게 현우석의 기억을 지우도록 했다. 강시열은 그렇게까지 할 필요가 있나 싶었지만 은호는 현우석의 위험한 욕망을 경계했다. 그마저도 팔미호의 능력치로는 현우석의 기억이 언제 다시 돌아올지 모르기 때문에 그전까지 원래대로 돌아가야만 했다.팔미호가 두 사람을 위해 찾았다는 방법은 은호와 자신의 운명을 바꾸는 것이었다. 지금 당장은 꼬리 하나가 부족하지만 구미호가 된 후 능력이 생긴다면 가능한 일이었다. 그 말을 듣던 은호는 팔미호가 아닌 파군(주진모 분)의 계획임을 눈치채며 "한사코 인간이 되겠다는 이야기야?"라고 따져 물었다. 은호와 강시열은 팔미호가 인간이 되는 문제를 두고 갑론을박을 벌였다. 은호는 경찰서에 데려가 인간 세상이 얼마나 무섭고 힘든지, 강시열은 호텔 뷔페에 데려가 인간 세상이 얼마나 즐겁고 행복한지 설명했다.하지만 팔미호의 버킷리스트는 따로 있었다. 인간 세상에 오면 꼭 가보고 싶었다던 놀이공원에 은호, 강시열이 함께 따라나섰다. 팔미호는 아이처럼 신난 모습이었다. 강시열도 은호에게 "원래대로 돌아간 뒤에도 어쩐지 오늘은 가끔 생각날 것 같아"라며 자신에게 특별한 하루였다고 고백했다. 그러던 중 강시열은 은호의 새빨개진 구두 뒤꿈치를 보고 걱정했다. 그리고 "어쩌다 보니까 지금 세상에 내 편이라곤 너 하나잖아 지금으로써는 믿을만한 친구도 가족도 나한텐 다 너야 그러니까 넌 내 걱정해 네 걱정은 내가 할 테니까"라는 진심 어린 고백으로 설렘을 안겼다.은호는 팔미호를 보며 복잡한 생각에 잠겼다. 인간이 되고 싶은 마음이 변함없는지 묻자 팔미호는 "저는 뭔가 기억에 남는 삶을 살고 싶어요"라며 "짧아도 강렬한 순간을 살고 싶고요 휩쓸리고 떠밀리고 때로는 울기도 웃기도 하는 진짜 삶을 살고 싶어요 저는 불행하고 슬프고 끝내는 죽고야 마는 인간이 되고 싶어요"라고 답했다. 그 순간 은호는 금호가 죽기 전 "나는 내 삶을 살았어 후회 없이 너는 네 삶을 살아 그것이 어떤 것이든지 간에"라고 자신에게 말해준 것을 떠올렸다.은호는 팔미호와 운명을 바꾸기로 결심했다. 단 강시열과 현우석의 뒤바뀐 운명을 되돌리려면 팔미호가 구미호가 되는 것이 우선이었다. 은호는 그 시간을 앞당기기 위해 팔미호를 대신해 직접 선행을 하기로 했다. 그러나 강시열은 수단과 방법을 가리지 않는 은호식 선행을 나무랐다. 제비의 다리를 고쳐주기 위해, 제비의 다리를 부러뜨리는 놀부 심보를 부리는 것이었다. 두 사람이 어김없이 티격태격하던 그때 근처 보육원의 화재 소식이 들려왔다. 은호와 강시열은 건물 안에 아이들이 있다는 말에 불길 속으로 뛰어들었다.방송 말미에는 병원 응급실에서 깨어난 은호의 모습이 그려졌다. 자신을 구하려다 위험에 처한 강시열이 보이지 않자 은호는 불안하고 불길한 생각에 휩싸였다. 바로 그때 강시열의 목소리가 들려왔고 은호는 걱정과 안도가 교차하는 눈물을 흘리며 그의 품에 안겼다. 서로가 서로에게 유일한 존재가 된 이들의 변화가 설렘과 여운을 선사했다. 한편 여전히 두 사람을 노리는 장도철(김태우 분)과 이윤(최승윤 분)의 심상치 않은 움직임이 포착된 가운데 반환점을 맞은 이들의 '망생 구원' 로맨스의 향방에 더욱 귀추가 주목된다.SBS 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr