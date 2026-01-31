사진제공=KBS 2TV

'살림하는 남자들 시즌2' 1호 공식 커플 지상렬, 신보람의 100일 기념 첫 공식 데이트가 공개된다.31일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 공개 연애를 시작한 지상렬과 신보람의 설렘 가득한 데이트 현장이 그려진다. 최근 공개 연애를 선언하며 화제를 모은 지상렬과 신보람은 갓 100일을 넘긴 연인다운 풋풋한 분위기 속에서 첫 야외 데이트에 나선다.신보람은 지상렬에게 사랑 고백을 받았던 순간을 공개하며 눈길을 끈다. 신보람은 "오빠가 쑥스러울 때 나오는 특유의 장군 말투로 '내 여자친구가 돼 주세요. 스릉흡니다'라고 고백했다"고 밝혀 설렘과 웃음을 동시에 자아낸다. 이에 지상렬은 "보람이를 만나고 내가 많이 바뀌었다"며 애정을 보인다.이어 아이스링크장으로 향한 두 사람은 커플 장갑을 끼고 손을 맞잡으며 알콩달콩한 핑크빛 케미로 달달한 데이트를 이어간다. 이를 지켜본 모태 솔로 박서진은 과몰입하며 환호하고, 이요원 역시 "상렬 오빠 심장 괜찮으신 거냐, (손잡으니) 세상이 멈추신 것 같다"고 반응한다.한편 "내가 인천의 시베리안 허스키"라며 자신만만하게 빙판 위에 오른 지상렬은 예상과 달리 고전을 면치 못한다. 스케이트를 배우며 이어진 자연스러운 스킨십으로 로맨틱한 분위기가 무르익는가 싶더니, 이내 사심 가득한 몸개그를 펼친다. 두 사람의 과열된 로맨스에 제작진마저 시선을 피했다는 후문.'살림하는 남자들 시즌2'는 이날 오후 10시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr