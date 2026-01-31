사진 = 이연두 인스타그램

배우 이연두가 나트랑에서도 화사한 미모를 자랑했다.최근 이연두는 자신의 인스타그램에 "시내에서 밥먹구 커피한잔하고 리조트로 이동"이라며 "짧은 여행은 참 아쉬워 여기서 한 달 살이 하믄 딱 좋겠는데 말야"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이연두는 실내 카페 공간에서 흰색 셔츠와 이너를 매치한 채 앉아 미소를 지었다. 다른 사진에서 이연두는 검은 모자를 착용하고 같은 톤의 스타일링으로 커피 테이블 앞에 앉아 편안한 분위기를 연출했다.또 다른 사진에서 이연두는 야자수가 늘어선 리조트 산책로에서 블랙 원피스를 입고 걸으며 여행지의 풍경을 배경으로 여유로운 순간을 남겼다.이를 본 팬들은 "미소가 눈부시다" "나이는 거꾸로 먹나봐" "너무 예뻐" "나트랑에서 한달살이 저두 해보고싶어요" "둥이맘 맞나여" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 이연두는 지난 2021년 1살 연상의 비연예인과 결혼해 딸 쌍둥이를 출산했다. 이연두는 지난해 종영한 KBS 1TV 일일드라마 '결혼하자 맹꽁아!'에 출연한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr