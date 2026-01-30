이미지 크게보기 사진 = 29기 정숙 SNS

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'SBS Plus 스플스' / '촌장엔터테인먼트TV'

'나는 SOLO' 29기 정숙이 예비 남편 영철에게 명품 가방을 선물 받은 근황을 전했다.29일 정숙은 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 공개했다. 사진과 함께 "여러분, 저 명품백 받았어요", "꽃 좋아하는 남자", "애틋한 장거리"라는 글을 남기며 연인 영철과의 일상을 전했다.정숙의 달라진 일상은 과거 방송에서 영철이 "샤넬백 전원 아웃"이라고 말했던 발언과 대비되며 다시 관심을 끌고 있다. 당시 영철은 사람보다 명품 가방을 언급하는 상황이 이해가 안된다고 발언한 바 있다.이후 정숙은 '나는 SOLO' 9기 출연진이 함께한 유튜브 콘텐츠 '솔로리액션'에서 해당 발언을 직접 해명했다. 정숙은 화제가 되었던 영철의 "샤넬백 전원 아웃" 발언을 직접 해명했다. 정숙은 "샤넬백이라서 아웃이 아니라 사람이 들어오는데 인사를 먼저 하는 것이 아니라 명품 가방부터 언급하는 상황이 예의가 없다고 생각한 것 같다"라고 영철의 입장을 설명했다. 이어 정숙은 "영철이 남편이라서 무조건 편을 드는 것이 아니다"라고 선을 그으면서도 영철이 실제로는 명품 선물을 아끼지 않는다고 덧붙였다.하지만 방송과 달리 실제 연인으로서의 영철은 전혀 다른 모습이었다. 정숙에 따르면 영철은 교제를 시작한 지 한 달도 되지 않아 정숙에게 명품을 여러 개 선물했다. 정숙은 "영철이 평소 샤넬백을 질리도록 사주겠다고 말하며 에르메스까지 사주겠다고 할 정도로 다정한 면모를 보인다"고 밝혀 주변의 부러움을 샀다. 영철은 방송에서의 무뚝뚝한 훈장님 이미지와 달리 정숙에게는 애교를 부리는 상남자 연하남의 매력을 발산하고 있다는 소식이다.영철 역시 '촌장엔터테인먼트TV' 채널에 출연해 명품 가방 선물에 얽힌 일화를 전했다. 그는 "사귀기로 한 날, 식사 후 길에서 샤넬 미니어처가 떨어져 있는 걸 보고 사진을 찍어 건네줬다"며 웃음을 자아냈다.두 사람의 결혼 준비 역시 영철의 결단력으로 빠르게 진행됐다. 정숙은 "최종 선택 후 밖에서 만난 영철은 방송 안에서와는 전혀 다른 다정하고 재밌는 사람이었다"라고 회상했다. 정숙은 "영철이 마흔을 앞둔 정숙의 나이를 고려해 연애로 시간을 낭비할 수 없다며 결혼을 강력하게 밀어붙였다"라고 전했다. 영철은 교제 2~3주 만에 선물을 준비해 정숙의 부모님을 찾아뵙고 인사를 드리는 등 적극적인 태도를 보였다.한편 1988년생 정숙과 1991년생 영철은 이미 혼인신고를 마친 상태로, 오는 4월 4일 정식 결혼식을 올릴 예정이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr