방송인 박수홍이 인생에서 가장 어두웠던 시기를 떠올리며, 자신을 붙잡아 준 '은인'의 존재를 언급했다.30일 박수홍 김다예 부부의 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "(재이VLOG) 연기 시켜야 할까요..? 재이의 사랑스러운 표정 보고 가세요 (다홍이 오랜만에 등장 ★) 육아 브이로그 | 보육원 봉사활동 다녀온 아빠 박수홍"라는 제목의 영상이 올라왔다.영상 속 박수홍은 아내 김다예와 함께 한 보육원을 찾았다. 그는 "20년 넘에 인연을 맺어온 곳이다. 오랜만에 원장님도 뵙고 새로운 시설도 만들어진다고 해서 왔다"고 방문 이유를 밝혔다.박수홍, 김다예 부부는 아이들과 봉사자들에게 전했다. 김다예는 "재이를 낳고 우리가 부모가 된 입장에서 오니까 새롭다"고 소감을 전했다. 특히 박수홍과 봉사를 하며 오랜 인연을 맺은 한 교수님은 10년 전 박수홍과 보육원 아이들이 함께 찍은 사진을 보여주며 추억을 나눴다.현장에서 만난 보육원 원장은 김다예를 보고 "여기 복이 들어있다. 복덩이다"고 반겼고, 박수홍은 "다 원장님 덕분이다. 원장님이 (아내를 보자마자) 무조건 잡으라고 하셨다"고 고마움을 전했다.힘들 때 마음적으로 큰 힘이 되 줬다며 박수홍은 "죽을 수밖에 없는 그런 순간들이 있는데, 순간에 아이들도 만나고. 제 생명의 은인이다. 웬만하면 사람이 억울하던 뭐 하든 사람이 약해지면 모든 사람들이 등질 때 약해진 사람을 불구덩이에 같이 손 내밀어 주고, 손잡을 수 있는 아이들이 있었던 게"며 당시 아이들 덕분에 살았다고 얘기했다.박수홍은 가족과의 금전 문제로 깊은 갈등을 겪은 뒤 부모와 형제와 사실상 절연한 상태다. 오랜 법적 분쟁과 정신적 고통을 지나온 그는 "이제 내 가족은 아내와 딸뿐"이라고 말하며, 현재의 가정을 삶의 가장 중요한 중심으로 삼고 있다.한편 박수홍은 23세 연하의 김다예와 2021년 혼인신고를 하며 부부가 되었고, 2024년에는 시험관 시술 끝에 딸 재이를 품에 안았다. 그는 이후 여러 방송과 개인 SNS를 통해 늦은 나이에 아빠가 된 일상과 육아 경험을 솔직하게 전하며 많은 응원을 받고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr