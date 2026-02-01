탁재훈, 18살 연하 여배우와 ♥핑크빛 휩싸였다…"'유재석 선물' 샤넬 지갑 쓰지 마"('아근진')

사진=텐아시아DB

전소민이 탁재훈을 이상형으로 지목했다. 전소민은 유재석에게 크리스마스 선물로 받은 명품 브랜드 지갑을 자랑하며 18살 연상 돌싱남 탁재훈의 질투심을 유발했다. 탁재훈은 “그거 안 썼으면 좋겠다”고 말했다.SBS 신규 예능 ‘아니 근데 진짜!’(이하 ‘아근진’)가 오는 2월 2일 첫 방송된다.‘아근진’은 세계관과 캐릭터를 토크 예능. 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 MC를 맡았다. 이들은 교도소, 코첼라를 준비하는 혼성그룹 등 매번 다양한 세계관으로 바뀐다는 설정이 관전 포인트다.최근 진행된 녹화에서 배우 전소민이 미팅에 참여했다. 또 다른 세계관 속 캐릭터로 변신한 네 MC들의 모습도 눈길을 끈다. 특히 ‘부캐 장인’ 이수지가 ‘에겐녀 뚜지’ 모습으로 등장해 시선을 집중시켰다.선공개에도 담겼듯이 탁재훈의 오랜 팬이라며 등장부터 전소민은 “탁재훈이 잘생겼는데 재미까지 있어 이상형”이라고 고백해 모두를 놀라게 했다. 이에 탁재훈 또한 “이런 스타일 너무 좋다”며 호감을 표현해 현장을 핑크빛으로 물들였다.이후 소지품을 통해 서로를 알아보는 시간이 이어졌다. 전소민은 유재석에게 크리스마스 선물로 받은 인생 첫 명품, 샤넬 지갑을 공개했다. 이를 본 탁재훈은 “앞으로는 그거 안 썼으면 좋겠다”며 질투해 현장을 술렁이게 했다. 이어 전소민이 “탁재훈은 너무 매력적이라 불안하다. 꿀 같다. 달콤하다”며 화답했다. 탁재훈은 “실제 상황이 일어나면 감당할 수 있겠냐”며 돌직구로 응수해 설렘을 안겼다.‘아근진’은 오는 2월 2일 밤 10시 10분에 첫 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr